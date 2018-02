Campingmesse i Aalborg udvider igen

CAMPINGLIV: Trods varsler om nogle kolde vinterdage forude, kan de nordjyske campister se frem til en campingoplevelse.

Dog ikke i form af vintercamping men lunt inden døre i Aalborg Kongres & Kultur Center, der i weekenden 9., 10. og 11. februar danner ramme om specialmessen Camping.

Den holdes hvert andet år og 2018-udgaven er en jubilæums-version, da messen afvikles for 10. gang.

I 2016 havde den over 12.000 besøgende, et tal der med baggrund i stigende interesse for camping som fritids- og ferieform ventes at blive endnu større i den kommende weekend.

Her vil gæsterne kunne handle, hente ny viden og inspiration om alt til campinglivet hos de flere end 100 udstillere.

Flere vogne på messen

I 2016 blev udstillingsarealet udvidet med 600 kvadratmeter i form af en opvarmet mobilhal i Kildeparken og på den forestående messe er det udvidet yderligere med 1200 kvadratmeter, så det samlede areal nærmer sig 9300 kvadratmeter.

Og fordi mobilhallen udvides, bliver der også plads til endnu flere af de store campingvogne og autocampere på messen. Det gælder bl.a. udstillingens dyreste vogn, luksus-autocamperen Morelo Loft 84 MX, til den nette sum af 2,3 mio. kr. - knap 10. gange så meget som messens mindste, RC Mini Camper til 25.000 kr.

Udover udstilling af vogne og udstyr til campinglivet er der weekenden igennem en række forskellige indslag fra grillshow til besøg af campingeksperten Anne-Vibeke Isaksen, der i et foredrag vil giver sit bud på 10 campingperler i Danmark og Europa.