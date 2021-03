Carl havde en stalker gennem to år: - Til sidst var jeg bange for, at hun planlagde det helt store mord

Det er sommer i 2004, og Carl har fået et godt øje til en pige, som han fester meget sammen med.

Han "lægger billet ind på hende", som han udtrykker det, og de starter en sommerflirt.

Og det er det, som det bliver ved. Flirten bliver aldrig til mere, og relationen glider ud i sandet.

Som tiden går, får Carl en uddannelse og et arbejde som tjener, en kæreste og to børn. Parforholdet går efter 12 år i stykker, og han flytter i 2018 i egen lejlighed i Aalborg.

Her møder han en, han kender fra fortiden. Sommerflirten fra 2004 bor ikke mere end 50 meter væk, og Carl synes, det er dejligt at se en, han kender.

De drikker en kop kaffe sammen og udveksler også telefonnumre og bliver venner på Facebook.

Harmløst, som så mange andre har gjort det før.

Men Carl kan mærke, at hans gamle sommerflirt er interesseret. Meget interesseret.

Hun skriver og ringer ofte og spørger, hvordan det går, og tonen i beskederne er meget kærlig. Carl svarer venligt tilbage, men er ikke selv interesseret i mere end et godt naboskab til en gammel bekendt.

I starten var han imødekommende, og i dag bebrejder han sig selv at have været for imødekommende. Han er bange for, at han har signaleret noget, kvinden har misforstået.

- Jeg er som udgangspunkt åben af sind overfor alle mennesker, og mange gange kan det måske virke som om, at jeg er for åben og for imødekommende. Og det tror jeg, hun måske tog til sig, mener han.

Beskederne begynder at tage til, opkaldene ligeså. Mere end 30 opkald og SMS'er tikker hver dag ind. Nogle var positive, andre gav ham "et ordentligt møgfald".

Nu vil hun ikke længere kun vide, hvordan han har det, og om han har haft en god dag. Nu vil hun vide, hvor han har været, og hvorfor han var sammen med de mennesker, han har.

For det er ikke længere altid, hun ikke ved, hvor han har været og med hvem, selvom han ikke har fortalt hende det.

Nogle gange ved hun det alt for godt.

SÅDAN HAR VI GJORT Denne historie skildrer Carls version af hændelserne. Artiklen er forinden publicering sendt til Carls kontaktperson på Mandecentret, som kan bekræfte, at oplysningerne stemmer overens med dem, de har fået fra Carl selv, fra Blå Kors og fra Specialgruppen i Aalborg Kommune. Carl er ikke mandens rigtige navn, men af hensyn til hans sikkerhed fremgår han i denne artikel anonym. Redaktionen kender hans identitet. VIS MERE

Besættelsen