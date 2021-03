Aalborg får sin egen øl

AALBORG:Når Spritten åbner i sin nye form i 2024, så bliver det med Carlsberg som en aktiv medspiller i udviklingen i området. Bryggeriet åbner nemlig et nanobryggeri i siloen, hvor der bliver brygget de første Aalborg-øl, siden bryggeriet Urban lukkede i 1986.

Dermed bliver ringen fra slutningen af 1800-tallet, hvor der også var et samarbejde mellem Carlsberg-familien Jacobsen og Aalborg Spritfabrikkers grundlægger, den store danske industrifyrste C.F. Tietgen.

Udover nanobryggeriet kommer Carlsberg til at åbne en brewpub i Spritten samt et Food&Beer laboratorium, hvor der skal udvikles øl i samarbejde med Carlsberg Laboratorium, der ligger i Valby på Carlsbergs fabrikker dér.

- Vi har i lang tid haft lyst til at brygge en øl til aalborgenserne, som ikke har haft deres egen øl siden 1986. Derfor var vi ikke i tvivl om, at vi gerne ville være med til at åbne Cloud City og Spritten, når det står færdigt om små fem år.

- Partnerskabet er vigtigt, fordi vi gerne vil være mere til stede i Nordjylland og hele området omkring Aalborg mangler en lokal øl, men for os har det også været afgørende at genetablere forbindelsen med Spritten i Aalborg og Carlsberg i Valby, siger Henrik Friis Fredvig, direktør for on-trade i Carlsberg Danmark.

Planen er, at det lille nanobryggeri skal udvikle øl sammen med forskerne på Carlsberg Laboratorium i Valby. Nanobryggeriet er stadig ikke navngivet, men Carlsberg lover, at aalborgenserne skal tages med på råd, når bryggeriet har brygget de første øl, og øllene kan nydes i siloen i Spritten - hvor der også åbner en restaurant.

Sprittens historie kan føres tilbage til 1930erne. De Danske Spritfabrikker blev grundlagt af C.F. Tietgen, Isidor Henius og C.A. Olesen. I 1931 byggede De Danske Spritfabrikker et stort fabriksanlæg i den vestlige del af Aalborg ned til Limfjorden. Område har stået ubenyttet hen siden sommeren 2015, og er i dag Danmarkshistoriens største industrifredning. Spritten bliver også det officielle navn for området fremadrettet.

Kunsten i den nye bydel har også en helt speciel forbindelse til Carlsberg. Ny Carlsbergfondet, der blev stiftet af den Carl Jacobsen og hans hustru Ottilia, har bevilliget 10 millioner kroner til skulpturen Cloud City af den argentinske kunstner Tomás Saraceno. Cloud City kommer til at bestå af 68 mangekantede og forbundne glasmoduler, der hver måler 4,5 meter i diameter.

Når de sættes sammen, vil værket nå en højde på 30 meter og danne en form inspireret af kumulusskyer. Besøgende vil kunne træde ind i værket via taget på en bygning og bevæge sig rundt inde i værkets mange glasmoduler. Den samlede installation forventes at blive et markant vartegn for Aalborg.

- Vi ved, at Tietgen og familien Jacobsen begge havde sans for kvalitet. De færdedes i de samme kredse, og gerne delte erfaringer. Helt konkret har vi fundet en udveksling mellem Tietgen og J.C. ved et middagsselskab, som vi er meget inspireret af. Tietgen anbefalede den gamle brygger Jacobsen at smage på de britiske portere og ales. Brygger Jacobsen bliver så inspireret, at han fortæller om oplevelsen til sin søn Carl, og det er næsten oplagt, at vi andre her 150 år senere smager med, når Spritten genåbner, siger Henrik Friis Fredvig.