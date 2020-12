Centerchef spår forbrugsfest, når der igen åbnes: Det bliver et ta' selv-marked

NORDJYLLAND:Beslutningen om at forlænge alle gældende coronarestriktioner 14 dage yderligere, så de nu løber frem til 17. januar i stedet for 3. januar får en blandet modtagelse i det nordjyske handelsliv.

Restriktionerne betyder, at restauranter, barer, cafeer og kulturliv forbliver lukket. Alle storcentre og øvrige butikker bortset fra dagligvarebutikker og apoteker må heller ikke lukke kunder ind, ligesom liberale erhverv som f.eks. frisører også skal forblive lukket frem til 17. januar.

- Det bliver i hvert fald et positivt forår for forbrugerne, når vi engang får lov at åbne igen. Det garanterer jeg for. Det bliver et ta' selv-marked. Det er der ingen tvivl om, fastslår Preben Bjerregaard, centerchef for de nuværende 80 butikker samlet i Aalborg Storcenter.

Over hele landet måtte butikkerne i landets storcentre se sig lukket i den sidste uge op til juleaften, hvilket også kostede de normalt travle handelsdage mellem jul og nytår, hvor mange julegaver skal byttes, og hvor mange traditionelt tyvstarter januarudsalget. Det kan de også skyde en hvid pil efter nu.

Og dermed brænder mange butikker inde med de gamle varer, der skulle have været fyret af under udsalget.

Preben Bjerregaard er ikke overrasket over, at restriktionerne forlænges.

- Det er fuldstændigt som forventet. Vi havde ikke forventet at blive lukket ned så tidligt, fordi det egentlig bare flyttede problemet - og handlen - til nogle mindre arealer. Men vi havde forventet at blive lukket ned omkring jul, og så havde vi faktisk forventet at være lukket ned frem til 1. februar.

Så du vil ikke blive overrasket, hvis restriktionerne forlænges ud over 17. januar?

- Nej, overhovedet ikke. Nu er det ikke studenterhuen, der har gjort mig platfodet, men alt tyder på, at sundhedssektoren vil være maksimalt udfordret midt i januar ovenpå de smittetal, vi har set i december. Det kan vi se er sket i andre lande omkring os, så der er ikke noget uventet i det, siger Preben Bjerregaard, som sætter sin lid til den kompensation, statskassen yder til de butiksdrivende i storcentret.

- Men selvfølgelig får det konsekvenser. Det skal det have, når man mister den julehandel, som for mange af vores butikker er med til at gøre, at man kan betale husleje, noterer Preben Bjerregaard.

Jane M. Olesen, der er marketing manager i shoppingcentret Metropol i Hjørring, beklager den langvarige nedlukning, men anerkender at det er nødvendigt at tage hensyn til de aktuelle smittetal. Arkivfoto: Bente Poder

Godt 60 km nord for Aalborg Storcenter blev nyheden om de forlængede restriktioner modtaget med blandede følelser hos Jane M. Olesen, marketingsmanager i shoppingcentret Metropol, der har 38 butikker, spisesteder og kaffebarer under tag.

- Jeg tænker, det bliver godt for nethandlen. Det er ikke det samme, som om at det er godt for os. Men vi skal have smitten væk - det skal vi jo. Så det er nok det, der skal til, selv om vi har gjort alt, hvad vi kunne og skulle i forbindelse med håndteringen af smitte også før nedlukningen. Men det er da trist. Ingen julehandel. Intet udsalg - og vi kommer til at hænge på en masse gamle varer. Ikke mindst hos tøj- og skobutikker, der har sæsonvarer, som glider ud, konstaterer Jane M. Olesen.

Hos Flemming Thingbak, direktør for handelsstandsforeningen Aalborg City, fik humørbarometret et ordentlig hug i den forkerte retning, da forlængelsen af restriktionerne blev kendt.

Jeg ved godt, at der er noget her i verden, der er vigtigere, end at vi får gang i butikkerne igen, men det her gør virkelig, virkelig ondt. Så det er godt nok noget af en mavepuster at få. Flemming Thingbak, Direktør, Aalborg City

Flemming Thingbak, direktør for Aalborg City, kalder den fortsatte nedlukning for en "mavepuster". Arkivfoto: Kim Dahl Hansen

- Det er ganske enkelt forfærdeligt, det skal jeg være ærlig at sige. Det begynder at være svært at blive ved med at tage én for holdet, synes jeg. Jeg ved godt, at der er noget her i verden, der er vigtigere, end at vi får gang i butikkerne igen, men det her gør virkelig, virkelig ondt. Så det er godt nok noget af en mavepuster at få, siger han.

Han slår fast, at foreningen og dens mange medlemsbutikker nu må i tænkeboks for endnu engang at finde måder at få deres varer ud til kunderne.

- Det vil selvfølgelig aldrig blive det samme, som hvis vi kunne få lov at åbne op, men vi kan ikke bare blive ved med at sidde og se på, at genåbningen bliver udskudt. Jeg kan bare sige én ting, og det er, at hver evig eneste dag butikkerne har lukket, så koster det mange penge. Det er godt nok svært at finde nogle positive tanker frem lige nu, fastslår Flemming Thingbak.

Frisør Lene Imer fra Sjørring ved Thisted har drevet salon i 30 år. 2020 vinder suverænt prisen som det mest udfordrende. Arkivfoto: Ajs Nielsen

I Sjørring lige vest for Thisted må frisør Lene Imer konstatere, at de trofaste kunde, hun har i den salon, hun har drevet i 30 år, har udsigt til at gro længere hår.

Heller ikke hun er overrasket over, at hun og de tre ansatte, hun har i salonen, ikke kommer til at klippe foreløbig.

- Vi må i gang med lønkompensation endnu engang, konstaterer hun.

Kan du blive med at bevare troen og optimismen?

- Både og. Min salon har så mange år på bagen, og jeg har en rimelig trofast kundegruppe. Men det koster da noget. Både økonomisk - men også på nattesøvnen, siger Lene Imer, som i august også måtte lukke sin salon midlertidigt, da en af hendes medarbejdere blev smittet med coronavirus - hvorefter hun få dage selv blev testet positiv for covid-19.

Det kom hun sig over, men det var heller ikke gavnligt for hendes forretning, da syv nordjyske kommuner - deriblandt Thisted - blev lukket ned i november.

- Folk lyttede efter, hvad Mette Frederiksen sagde, så kunderne blev virkelig hjemme. Men det gjorde så også, at vi ingen omsætning havde.

Ved den nedlukning var liberale erhverv ikke lukket ned. Og derfor kunne der heller ikke søges kompensation for den tabte omsætning.

Hellere blive lukket ned af Mette Frederiksen end lukke selv. Lene Imer, Frisør, Sjørring

Lene Imer forventer allerede nu, at nedlukningen vil fortsætte ud over 17. januar.

- Men hellere blive lukket ned af Mette Frederiksen end lukke selv. I de 30 år, jeg har haft salon, har 2020 helt sikkert været det værste nogensinde. Det skal nok gå, men jeg tror, det kommer til at trække 2021 med sig, lyder det fra Lene Imer.