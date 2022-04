Centerdirektør advarer: Det kan være livsfarligt at bruge svævebane uden instruktion og hjælp

NØRRESUNDBY:Det er ikke bare farligt - det kan være livsfarligt. Sådan lyder advarslen fra centerdirektør Lars Dam Møller, Nørresundby Idrætscenter, når han skal beskrive en episode sent fredag aften.

Her kørte en 20-årig mand en absolut uautoriseret tur med den 220 meter lange svævebane, der går ud over Kridtgraven i Nørresundby, og hvor banen med et fald på 26 meter sender folk, der bruger banen, op i hastigheder på omkring 40 kilometer i timen ud over vandet.

- Efter det vi ved, har den unge mand selv haft udstyr med til at komme de omkring tre meter fra startplatformen og op til wiren, forklarer Lars Dam Møller.

Den forvovne ungersvend har formentlig haft sit eget klatreudstyr og en trisse med, som han så spændte på den ene af de to wirer, der udgør svævebanen ud over kridtgraven.

- Han har ovenikøbet taget turen ud over kridtgraven efter mørkets frembrud - tilsyneladende uden hjælp overhovedet. Så han har begået alle de fejl, han overhovedet kunne, og uden det rette udstyr kan det altså potentielt være livsfarligt, understreger Lars Dam Møller.

Hans advarsel er derfor helt klar: Hold jer væk, hvis ikke I bestiller jeres tur gennem idrætscenteret.

Ikke for sjov skyld

- Der er tale om en bestillingsbane, og enhver brug af banen SKAL gå via en bestilling til Nørresundby Idrætscenter, konstaterer han.

Lars Dam Møller på startplatformen for svævebanen. Han fortæller, at svævebanen falder 26 meter, og hastigheden kan nå op på omkring 40 kilometer i timen. Foto: Bente Poder

Samtidig forklarer han, at det jo ikke er for sjov skyld, at idrætscenteret har hele 11 instruktører, der er specielt uddannet til at håndtere svævebanen og det sikkerhedsudstyr, der skal bruges, når turen skal gå ud over kridtgraven, og som mindst to af instruktørerne deltager i ved de bestilte arrangementer.

Han fortæller også, at alle har førstehjælpskurser, så hvis der mod forventning skulle ske noget uventet, så er hjælpen nær.

- Vi har altid en af vore instruktører til at stå for at få folk i det rette sikkerhedsudstyr ved startplatformen og sende folk sikkert af sted. Denne instruktør kan samtidig bremse hastigheden ned, hvis det går stærkt. Samtidig har vi en instruktør stående på platformen i den anden ende af kridtgraven, hvor turen ender. Her er vedkommende også klar til at bremse hastigheden ned, så dem, der bruger banen, kan lande sikkert og komme ud af udstyret igen, lyder det fra centerdirektøren.

Han kan i øvrigt oplyse, at centeret allerede nu ligger inde med mere end 25 bestillinger fra selskaber i den kommende tid - selskaber, der bruger oplevelsen med svævebanen til sociale arrangementer, polterabends, ryste sammen arrangementer for virksomheder, fødselsdage og den type arrangementer, hvor folk skal have en på opleveren.

- Og så har vi efter 1. april, hvor vi åbner sæsonen, vore åbent hus arrangementer, hvor folk kan komme ind "fra gaden" og betale sig til en tur, oplyser Lars Dam Møller.

For meget fart på

Ved alle disse arrangementer lejer man det korrekte udstyr samt får hjælp af idrætscenterets uddannede instruktører, så alt det sikkerhedsmæssige er på plads, forsikrer Lars Dam Møller.

- Hvis ikke du har de to instruktører med, så er det en livsfarlig måde at bruge svævebanen, fordi der ikke er nogen til at spænde dig korrekt fast i selen på de to wirer, og fordi du kan få alt for meget fart på, når der ikke er nogen til at bremse hastigheden ned igen, fastslår centerdirektøren.

Svævebanen er i øvrigt underlagt et årligt tjek fra Teknologisk Institut, der for blot tre uger siden har godkendt banen - naturligvis under forudsætning af tilstedeværelse af de to krævede instruktører og det godkendte sikkerhedsudstyr.