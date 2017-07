Central p-plads bliver til boliger

AALBORG: Teatergården bliver navnet på et nyt stort byggeri, der skyder op på p-pladsen på hjørnet af Sankelmarksgade og Bleggårdsgangen. Med i projektet er også en meget tiltrængt renovering af de ni boliger på adressen Sankelmarksgade 2-4.

De to ejendomme i Sankelmarksgade er særdeles saneringsmodne. Her kan man opleve noget så usædvanligt som fælles toilet på baggangen.

Det er Himmerland Boligforening og Ejendomsmæglernes Fond, der står bag det omfattende boligprojekt.

Naturlig sammenhæng

- For vores vedkommende er der tale om en renovering af de ni boliger, vi har på adressen Sankelmarksgade 2-4, og opførelse af 36 nye almene boliger, mens Ejendomsmæglernes Fond bidrager med 13 privatfinansierede boliger, oplyser Himmerland Boligforenings direktør, Ole Nielsen.

Han tilføjer, at de 13 boliger, som Ejendomsmæglernes Fond opfører, suppleres med et par ejerlejligheder øverst.

- De nye bygninger vil blive placeret, så de indgår i en naturlig sammenhæng med den tilstødende karréstruktur, samtidig med at de viderefører nogle af de træk, der er typiske for området, siger Ole Nielsen.

Politisk behandling

Inden byggeriet kan gå i gang, skal der en politisk behandling til. Den forventer Ole Nielsen afsluttet i løbet af efteråret. Selve arbejdet kan gå i gang i starten af 2018 og være afsluttet tidligt i 2020.

Beboerne i Sankelmarksgade 2-4 skal genhuses i forbindelse med arbejdet. Den side af sagen er allerede sat i gang.

Ole Nielsen oplyser, at Aalborg Kommune har et ønske om, at der fortsat er en stor diversitet i området.

- Et middel til at opnå dette er at indpasse nye boliger og erhvervsfunktioner, ligesom de blandede boligtyper vil medvirke til at understøtte en større befolkningsmæssig mangfoldighed i kvarteret, siger han.