Central vej åbner for trafik igen - to dage før tid

AALBORG:Det, der skulle have varet til tirsdag morgen klokken 6, er allerede slut.

Det drejer sig om den del af vejarbejdet på Vesterbro over jernbanen, som efter planen skulle have varet hele påsken og først åbnet op for trafik igen tirsdag. Men det er allerede færdigt, meddeler Aalborg Kommune på Facebook.

Trafikken på den befærdede vej blev lukket fra skærtorsdag klokken 02, fordi broen over jernbaneskinnerne skulle udskiftes. Det arbejde er altså gået hurtigere end først ventet.

Mens trafikken har været fuldstændig lukket for biler på strækningen, har det dog hele tiden været muligt at komme igennem som gående via en smal passage.

En del af Vesterbro har været helt spærret, men er nu åben igen Christian Made Hagelskjær

Påsken et aktivt valg

At redrivningen af den halve brokonstruktion, og dermed spærringen af Vesterbro, skulle foregå lige i påsken, har kommunen fundet frem til sammen med Banedanmark. Broen, der skulle skiftes ud, er ejet af både kommunen og Banedanmark, og det er en større proces at få lov til at lukke for jernbanen. For togene kan i sagens natur heller ikke køre, når broen lige over skinnerne skal rives ned.

- Vi har søgt om at få lov til at spærre banen for to og et halvt år siden. Det er fordi godstransporten i hele Europa hænger sammen. Derfor skal man i rigtig god tid varsle, man vil spærre banen, forklarede Kim Brun Kristensen, der er projektleder hos Aalborg Kommune, før projektet startede.

- På en eller anden måde er det også fornuftigt nok. Det ville ikke være så optimalt, hvis vi lukkede ned for dagligdagstrafikken i hverdagene på Vesterbro. Så vi synes egentlig, det er fint at bruge nogle helligdage på det, når det kommer til stykket.