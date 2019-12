Central vej i Aalborg var spærret på grund af brand

AALBORG:Mandag eftermiddag udbrød der brand i en lejlighed i Danmarksgade 82 i Aalborg.

Det førte til, at Nordjyllands Politi var nødt til at lukke for al trafik mellem Frederikstorv og Løkkegade. Men nu er branden er nu slukket, og Danmarksgade er igen åben for trafik, oplyser Nordjyllands Politi på Twitter.

Årsagen til branden var en glemt juledekoration. Ingen personer kom noget til, og branden nåede kun at forvolde mindre materiel skade, oplyser politiet.

