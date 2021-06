Centralt sogn i Aalborg lukker ned

Opdateret 15.55 med Aalborg Kommunes svar på nedlukningen og oversigt over de ting, der lukker.

AALBORG:Tallene for smitte med coronavirus i Vor Frue Sogn i Aalborg opfylder nu alle tre kriterier for sognenedlukning. Det betyder, at Aalborg Kommune skal iværksætte en nedlukning af sognet fra og med i morgen.

Den nyeste opgørelse fra Statens Serums Institut viser, at 50 er testet positive for corona indenfor den seneste uge i Vor Frue Sogn. Incidenstallet for sognet ligger på 696, mens positivprocenten er 3,44.

Kriterier for nedlukning af sogn - Der er mere end 600 smittede pr. 100.000 borgere. - Der er 20 eller flere smittetilfælde i alt de sidste syv dage. - Positivprocenten er på 3 procent eller mere. Sognet skal lukke ned, hvis alle tre kriterier er opfyldt. Et nedlukket sogn kan genåbne, når det syv dage i træk ikke på samme dag har været over alle de tre grænseværdier for nedlukning. Kilde: Statens Serum Institut

To andre sogne i Aalborg Kommune er allerede lukket ned. Det gælder Vor Frelser Sogn og Budolfi Sogn.

Derfor mener Jan Nielsen, der står i spidsen for kommunens kriseberedskab, heller ikke, at man kunne have undgået en nedlukning af Vor Frue Sogn.

- Det er jo det område, som vi ser, er hårdt ramt af smitte, så det var et spørgsmål om tid, før det tredje sogn også kom med, siger han.

- Det er meget unge mennesker, der bor i ungdomsboliger og små boliger i området, så det var som forventet, uddyber han.

På kortet herunder kan du se, hvilke områder de tre nedlukkede sogne dækker.

Store kulturinstitutioner lukker

Kommunen er nu i gang med at give besked til dem, som skal lukke ned i sognet. Det gælder alle folke- og privatskoler, klubtilbud, ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner og lokaler, hvor der foregår kultur-, idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter. Det gælder også private fitnesscentre.

Det betyder også, at store kulturinstitutioner som Musikkens Hus, Utzon Center, Nordkraft og Aalborg Hovedbibliotek lukker.

Med nedlukningen af Vor Frue Sogn i Aalborg lukker følgende - Sønderbroskolen - Ung Aalborg (Nordkraft) samt Blok X, Kulturskolen (Nordkraft) - Uddannelseshuset og Ungdommens Uddannelsesvejledning Aalborg (Kayerødsgade) - Vester Mariendals udskoling i Kjellerupsgade Ungdoms og voksenuddannelser - Tech College - Friis, Nyhavnsgade 14, 9000 Aalborg Kulturinstitutioner m.fl. - Utzon Center - Musikkens Hus - Aalborg Hovedbibliotek - Nordkraft: Kunsthal Nord, Skråen (og Karolinelund), Teater Nordkraft, Biffen - Jazzarkivet - Stadsarkivet Folkeoplysende foreninger - Bethaniakirkens Ungdom - Bethelkirken (Klub 14) - DBS Aalborg 1 - Idrætsforeningen for Handicappede i Aalborg - Limfjordsbanen, Aalborg Veterantog - Musikforeningen Quinten - Petanqueklubben Nordjylland/Karolinelund - SFU-Aalborg - Sportskarate.dk - Aalborg Martial Arts - Aalborg Skakforening af 1889 - Aalborg Taekwondo Klub - Aalborg Tennis (Nordkraft) - LKB-Gistrup (Nordkraft) - Vejgaard Gymnastik (Nordkraft) - Lindholm Gymnastik (Nordkraft) - Aalborg Seniorsport (Nordkraft) - RKG Gymnastik (Nordkraft) - Kulturforeningen Baghuset Aftenskoler - Den Rytmiske i Nordkraft - AOF, Kayerødsgade - §18 foreninger - Asylforum - FitForKids (sønderbroskolen) - Lejerens frie retshjælp - Elsk Aalborg - Bethaniakirken Aalborg - Forbrugerrådet Tænk (hovedbiblioteket) - Foreningen Far (hovedbiblioteket) - LGBT Kommercielle fitnesscentre - Fitness World, Nytorv - DGI, Teglgårds Plads - Thimms, Gørtlervej - Crossfit North, Hjulmagervej - Unlimited Performance

Vil stemme dørklokker

Kommunen vil ifølge Jan Nielsen fortsat opfordre borgerne til at lade sig teste og gøre brug af de nye teststeder. Det gælder blandt andet ved Nordkraft, hvor man kan få en pcr-test uden tidsbestilling.

- Det aller vigtigste er, at man bliver testet, fastslår Jan Nielsen.

Som et ekstra tiltag vil kommunen nu sende breve ud til boligforeninger og private udlejere i alle de tre nedlukkede sogne med en opfordring til at gøre kontaktpunkter ekstra godt rene i eksempelvis lejlighedsopgange.

Desuden går kommunen nu i dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed om at stemme dørklokker.

- Deres folk ved jo, hvor i de tre sogne der er flest smittede. Dem vil vi meget gerne have ud og stemme dørklokker. Vi har en del ungdomsboliger i de tre sogne, og det vil primært være der, siger Jan Nielsen.

Kommunen har ikke fået et endeligt udsagn fra Styrelsen for Patientsikkerhed, men er i dialog med dem, om hvorvidt det kan lade sig gøre.

- Det er budskabet om at lade sig teste, de skal ud med, fastslår Jan Nielsen.

- Jeg tror, det er det, der skal til. Som jeg har sagt mange gange, er det alvorligt, når vi har så høje incidenstal i de her tre sogne, siger han.

Uændret tal for hele kommunen

Til trods for at Vor Frue Sogn nu lukker, er det testkorrigerede incidenstal for hele Aalborg Kommune stort set uændret fra torsdag og ligger i dag på 193.

- Det er det, vi også har set de seneste dage. Det er fladet ud. Derfor håber vi, at vi begynder at kunne se en hvis afmatning i forhold til det totale tal, siger Jan Nielsen.

Ifølge ham betyder det dog ikke, at kommunen nu kan ånde lettet op.

- Der skal stadig gøres en massiv indsats for at få bragt smitten ned. Den eneste måde at få brudt smittekæden er at lade sig teste, fastslår han.