Charlotte holder juleaften med hjemløse og ensomme: - Det giver så meget

AALBORG:Kalenderlysene står klar på bordene, og på kontoret ligger gaverne – klar til når der skal spilles corona-venligt pakkespil senere.

- Det er væltet ind med pakker fra folk, fortæller Charlotte Weber.

Hun er ansat i Hjerterummet på Østerbro. En café, der hver aften holder åben for hjemløse, ensomme og andre mennesker, der har brug for et sted at være. Traditionen tro bliver der også i år holdt juleaften for gæsterne, og i år er det Charlotte, der har ansvaret for at sikre en både hyggelig og corona-sikker jul.

- Det bliver mega spændende. Jeg glæder mig til det. Nu kender jeg alle vores gæster, og det gør en stor forskel.

Det er første gang Charlotte skal holde jul i velgørenhedens tegn. Efter at have arbejdet som børneergoterapeut i 20 år startede hun i marts i Hjerterummet.

- Jeg har tre voksne børn, de sidder rundt omkring i udlandet, og der er ingen, der kommer hjem. Så jeg har selv meldt mig og sagt, jeg så har lyst til en fuldstændig anderledes jul, fortæller Charlotte.

Selvom børnene ikke kommer hjem, får hun dog hjælp af sin mand, som er blandt de frivillige juleaften.

En anderledes jul bliver det dog, om man vil det eller ej. Sidste år var der 50 gæster til juleaften i Hjerterummet. Men så mange kan der slet ikke komme i år på grund af corona-restriktionerne. Derfor har Hjerterummet i år valgt at holde to julearrangementer d. 24. – begge med and, flæskesteg og hvad man ellers kender fra en traditionel dansk jul.

I alt har 20 gæster meldt sig til de to arrangementer, men hvorvidt de alle dukker op, eller der kommer nogle ekstra, der ikke har tilmeldt sig, er Charlotte lidt spændt på.

Tanken har været, at arrangementet om aftenen er for de gæster, der reelt er hjemløse. De er nemlig ekstra pressede lige nu, forklarer Charlotte.

- Alle de steder, de plejer at gå hen, er lukkede. Der er mange, der sidder ovre i Nordkraft eller på biblioteket og får varmen, og de er jo lukkede nu. Der er reelt ikke nogen steder at komme ind før natvarmestuen åbner senere på aftenen.

Charlottes mand har meldt sig som frivillig til at hjælpe med i køkkenet. Derudover er der fire andre frivillige, der skal hjælpe til juleaften. Foto: Martin Damgård

Meningsfyldt arbejde

Ifølge Charlotte er Hjerterummets gæster en bred flok af mennesker; blandt andet grønlændere, østeuropæere, misbrugere og ensomme. Selvom de fleste har en lejlighed, kan de godt være funktionelt hjemløse, forklarer hun.

- De har en lejlighed at være i, men en hel del af dem kan ikke holde ud at være i deres lejlighed.

Og med en bred gruppe af forskellige mennesker, bliver der også tænkt i alternative baner juleaften, selvom menuen og traditionerne er typisk danske.

- Den sene juleaften bliver vi syv nationaliteter. Så jeg har fundet ”Glade jul” på alle sprog. Så vi skal synge den på én gang på de forskellige sprog, fortæller Charlotte.

Hun er ikke i tvivl om, hvor meget en juleaften i Hjerterummet betyder for gæsterne.

- Det betyder jo mega meget, for hvor skulle de ellers gå hen? Hjerterummet er for mange deres dagligstue. Vi har en flok, der er hernede hver eneste dag. Det er deres hjem, og de mennesker, der kommer her, er dem, de kender. For mange vil alternativet være at sidde alene rundt omkring.

Selvom det selvfølgelig først og fremmest handler om, at gæsterne skal have en hyggelig juleaften, så giver det også noget igen at kunne hjælpe andre mennesker, forklarer Charlotte.

- Det giver så meget. Den der meningsfuldhed i at kunne give noget omsorg, kunne give noget kontakt og tilbyde en relation. Det er også utroligt rart at opleve deres taknemmelighed og glæde ved det.

Til trods for børnene ikke er kommet hjem til jul, og d. 24. bliver en helt anden i år, så fortæller Charlotte, hun får for travlt til at kunne mærke savnet. Men selvom børnene holder jul andre steder, så skal hun stadig fejre jul med mennesker hun kender.

- Vi kommer jo til at holde af de mennesker, der kommer hernede, fordi vi er så meget sammen med dem. Det giver en masse igen. Jeg er sikker på, når jeg tager hjem klokken elleve, så er jeg dødtræt men utroligt glad, fordi det bare har været så meningsfyldt.