Chauffør fik ildebefindende: Bus kørte ind i hus

AALBORG:En bybus kørte fredag kort før klokken 16 ind i et hus i Færøgade i Aalborg. Det skete efter chaufføren fik et ildebefindende og mistede kontrollen over bussen.

Bussen ramte et indgangsparti i huset, men til alt held kørte bussen ikke særlig hurtigt, da uheldet skete, så skaderne var ikke så store, oplyser vagtchef Poul Fastergaard fra Nordjyllands Politi.

- Der blev sendt en ambulance til chaufføren, mens alle passagererne kunne forlade bussen selv. Skaderne på huser var også begrænsede, har jeg fået at vide fra patruljen på stedet.

- Det kunne være gået meget værre, siger Poul Fastergaard.