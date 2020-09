Chefskifte på flyvestationen i Aalborg

AALBORG:Air Transport Wing Aalborg skal have ny chef, og det sker allerede med virkning fra torsdag. Chefskiftet sker på Flyvevåbnets 70 års fødselsdag.

Her tiltræder oberst Lars Christian Hedemark, der kommer til Nordjylland fra en stilling som dansk forsvarsattaché ved den danske ambassade i London. Han afløser oberstløjtnant Hans Peter Andersen, der har været fungerende chef siden 15. januar, hvor oberst Thomas Thue Hansen skiftede til stillingen som Chef for Flyvestation Karup.

Ceremoni torsdag

Lars Christian Hedemark kommer til Aalborg med en operativ baggrund som flynavigatør ved Eskadrille 721 fra tiden på Flyvestation Værløse.

- Air Transport Wing er en veldrevet organisation med dygtige og engagerede medarbejdere, og det vil være min vigtigste opgave at sørge for, at det bliver ved med at være sådan, siger Lars Christian Hedemark i en pressemeddelelse før hans officielle indsættelse.

Den bliver torsdag formiddag markeret ved en mindre ceremoni, hvor chefen for Flyverkommandoen, generalmajor Anders Rex, vil fratage oberstløjtnant Hans Peter Andersen kommandoen over Air Transport Wing og derefter overdrage ansvaret til oberst Lars Christian Hedemark.