Chikanekørsel i kokainrus

AALBORG: Nordjyllands Politi slog til, da der torsdag kom meldinger om, at en bilist chikanerede andre trafikanter på Annebergvej i Aalborg.

Patruljer i området holdt øje med biler, der passede på beskrivelsen. Og på Kastetvej var der gevinst. Her fik politiet standset en 23-årig mand.

Ifølge døgnrapporten skønnede betjentene, at manden var påvirket. Han talte meget hurtigt og havde urolige arme samt store pupiller.

Den 23-årige afviste blankt at have kørt chikanekørsel og at være påvirket af stoffer. Han tog endda velvilligt med på stationen, hvor betjentene kunne udføre en narkometertest på ham.

Den slog dog ud for kokain, og faktisk havde han også noget kokain på sig. I øvrigt havde han alkohol i blodet men dog under den tilladte promillegrænse.

Manden blev derfor sigtet for chikanekørsel, og en del af denne sigtelse går på, at han skulle have forsøgt at køre en cyklist ned. Endelig er han sigtet for narkokørsel.