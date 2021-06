Chokregning til skoler i Aalborg: Betonplader for 70 millioner kroner skal skiftes

AALBORG:De bærende facadeelementer på syv skoler i Aalborg er i så dårlig stand, at de kan styrte ned, hvis ikke de udskiftes med nye. Aalborg Kommune har dog allerede sikret, at det ikke sker, men der venter alligevel en regning på op mod 70 mio. kroner for at skifte de problematiske betonplader ud.

- Det var noget, vi fandt ud af, da vi renoverede og byggede til på Vestre Mariendal Skole, hvor vi blev nødt til at afspærre dele af området, fordi pladerne nærmest stod i spænd, fortæller skolerådmand Jan Nymark Thaysen (V).

Opdagelsen betød blandt andet, at skolens ældste elever måtte flyttes til lokaler udenfor skolen, mens der blev renoveret, og det gav også anledning til en undersøgelse, der afslørede, at man havdede samme problemer på seks andre skoler.

- Vi har selvfølgelig fået det hele sikret, så pt. er der ingen fare. Men vi er alligevel nødt til at udskifte pladerne, understreger Jan Nymark Thaysen.

I øjeblikket ser det værst ud på Gistrup Skole, hvor fugerne har givet sig, så man været nødt til at sætte elementerne fast med klæbeankre, og derfor skolen også øverst på listen over, hvor der skal sættes ind.

- Det kommer nok til at koste 21 mio. kroner, og det er selvfølgelig nogle trælse penge at skulle af med. Men vi kan måske også spare lidt ved at skifte pladerne ud, for isoleringen bag dem hænger mange steder i laser, og forbedrer vi den, er det godt for varmeregningen, tilføjer Jan Nymark Thaysen.

Aalborg Kommune vil også gerne lægge nyt tag på Gistrup Skole, så renoveringen her bliver lidt dyrere, end det beløb, der er nødvendigt andre steder.

- En af årsagerne til, at man brugte de her plader, var, at de var prisbillige. Men generelt er det desværre sådan her i livet, at man får, hvad man betaler for, og derfor håber jeg også, at det kan være med til at skærpe vores fokus på vedligehold, siger Jan Nymark Thaysen.

Rammer også andre

Pladerne, som er præfabrikerede, blev i sin tid fremstillet af det aalborgensiske entreprenørfirma Bach & Egemos, og ifølge en artikel i Ingeniøren er systemet blevet brugt til mindst 120 bygninger rundt om i Danmark. Blandt andet på plejehjem, kollegier og kontorbygninger.

- Udskiftningen er så dyr, at vi bliver nødt til sprede det over en længere periode, påpeger skolerådmanden.

Han regner med at tage regningen med de kommende budgetforhandlinger, for skal pengene findes på forvaltningens eget budget er et slut med alle de renoveringer, der ellers er planlagt.

- Vi har jo en fornuftig kassebeholdning i Aalborg Kommune, så jeg håber vi kan få lidt derfra, siger Jan Nymark Thaysen.

Gistrup Skole har været nødt til at sikre den gamle facadebeklædning med såkaldte klæbeankre, som man ikke risikerer, at de falder ned og skader nogen. Foto: Martin Damgård

Udover Gistrup Skole - og Vestre Mariendal som allerede har fået skiftet de fleste facadeplader - er der problemer med elementerne på skolerne i Klarup, Nøvling, Farstrup og Gudumholm samt på Tofthøjskolen, oplyser bygningschef Peter Munk fra AK Bygninger.

- Det er noget, der er blevet anvendt fra midt i 50’erne til midt i 70’erne, hvor man kaldte systemet danske type-skoler, og det revolutionerede hele den måde, man byggede på. Men, hvad man så nok ikke havde forudset dengang, var, hvordan det ville se ud her 50 år senere, siger han.

Ifølge Peter Munk er AK Bygninger i øjeblikket ved at screene, om elementerne er brugt til andre kommunale bygninger, og han har også advaret kolleger i andre kommuner om problemet.

- Vi har også skoler, hvor der ikke er problemer med systemet, for de opstår typisk kun der, hvor der er bygget i flere etager, og hvor der kan komme vand ind, så beslagene ruster, fortæller han.

AK Bygninger regner med at arbejdet med at udskifte pladerne vil tage 4 - 5 år, og finansieringen er allerede fremsendt som et ønske til kommunens anlægs-budget