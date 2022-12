Chris skaber festen - nu står han i spidsen for Nordjyllands største

AALBORG:Han husker det for den enorme gadefest. For glæden. Og for rusen.

I dag er Chris Kroer Jensen 51 år, men da han festede igennem til Aalborg Karneval i midten af sine tyvere, anede han ikke, at han senere i livet skulle stå i spidsen for selvsamme event.

Han har ikke været til Aalborg Karneval siden dengang for 25 år siden. Til gengæld har han lagt seriøse kræfter i meget andet. Grøn Koncert, NorthSide Festival og Lego World - for bare at nævne få af store events, Chris Kroer Jensen har stablet på benene.

Chris Kroer Jensens baggrund Indsamlingsdirektør, brandmanager og projektleder i Muskelsvindfonden - har blandt andet arrangeret Grøn Koncert, Åh Abe, Slotskoncerter og The Police i Aarhus.

Tidligere turistdirektør i Aarhus.

Selvstændig projektmager med egen virksomhed Manifestus - og en af arkitekterne bag NorthSide Festival. Chris har også udviklet strategi og kampagneaktiviteter for Peter Larsen Kaffe - samt planlagt og eksekveret MGP-workshops for DR og Koda.

Idémand bag Filmby Aarhus strategi "The Big Picture - fra filmby i Aarhus til samfundsudvikling i Danmark."

Udpeget af Økonomi- og Erhvervsministeriet i 2004 som kompetenceperson i en task force, der skulle optimere rammerne for, at Danmark kunne udvikle og tiltrække store events.

Uddannet marketingøkonom, tidligere divisionsfodboldspiller i Aarhus Fremad og bosiddende med familie i Aarhus. www.manifestus.dk VIS MERE

Det var blandt andet Aalborg Karnevals 40 år lange arv, der tiltalte Chris Kroer Jensen.

I torsdags, 1. december, tiltrådte han som ny chef for Aalborg Karneval. I anledning af hans første arbejdsdag har Nordjyske derfor sat ham stævne - og spurgt ind til hans visioner for Aalborg Karneval.

Plads til alle

Aalborg Karneval har ikke haft en chef i tre år. Hvad gjorde dig lun på jobbet?

- Jeg blev overrasket over, hvor stort Aalborg Karneval er. Og så blev jeg betaget af den 40 år lange historie, Aalborg Karneval har. Jeg har lavet Grøn Koncert mange gange, og reelt er Aalborg Karneval lige så gammel som Grøn Koncert.

Aalborg Karneval Foreningen Aalborg Karneval har afholdt karneval hvert år i maj siden 1983 - og er derfor lige så gammel som Grøn Koncert, der blev født samme år.

Aalborg Karneval er i dag Nordeuropas største karneval. Tæt på 100.000 deltagere fordelt over den internationale parade og børnekarneval fredag-lørdag i uge 20 samt Aalborg Karneval i uge 21. aalborgkarneval.dk VIS MERE

- Derudover har jeg en ambition om at udvikle Aalborg Karneval, for Aalborg Karneval har nogle potentialer, som matcher de samfundstendenser, der er i dag:

- På et højere plan er karneval meget inkluderende. Vi lever i et samfund, hvor vi kan vælge at være i de kredse og cirkler, hvor vi tækkes af egne interesser, holdninger og synspunkter på verdenen.

Lige nu er der tomt i Kildeparken, men om seks måneder går det løs, når Chris Kroer Jensen skal afvikle Aalborg Karneval. Arkivfoto

- Aalborg Karneval er en platform, der inviterer til, at alle kan deltage. At vi her kan gå hånd-i-hånd, uanset hvem vi er, og hvor vi kommer fra - det er altså smukt.

Lige nu har vi en vision, der hedder "Alle Elsker Karneval." Dér vil jeg gerne tilføje en tagline, der hedder "Og Karneval Elsker Alle." Chris Kroer Jensen, ny chef for Aalborg Karneval

- Lige nu har vi en vision, der hedder "Alle Elsker Karneval." Dér vil jeg gerne tilføje en tagline, der hedder "Og Karneval Elsker Alle."Flere muskler til

Når vil skal til karneval i maj, hvordan vil vi så kunne mærke, at Aalborg Karneval har fået ny chef?

- Det ved jeg ikke, om I kan til maj næste år. I forhold til kerneproduktet har jeg masser at lære. Hvad driver en karnevalist? Det spørgsmål kommer jeg til at gå meget ydmygt til. Jeg kommer klart til at lytte og lære mest til karnevallet i 2023.

Som tidligere divisionsfodboldspiller ved Chris Kroer Jensen, at det er godt at kende banen og dens spillere. Til Aalborg Karneval 2023 kommer han derfor til at lytte, lære og observere mest.

- Lige som jeg er ydmyg over for den indholdsmæssige del, er jeg også ydmyg overfor, at der allerede er nogen, der har planlagt næste års karneval. Så jeg vil gøre mig nogle observationer, og så kommer der til at ske nye ting til Aalborg Karneval i 2024.

Hvilke nye ting?

- Jeg kommer med en anden tilgang til den kommercielle del, der involverer erhvervslivet og uddannelsesinstitutionerne mere - netop for at sikre flere ressourcer i både udvikling og afvikling af Aalborg Karneval.

Aalborg Karneval har et udviklingspotentiale, der taler ind i vigtige samfundstendenser, mener Chris Kroer Jensen.

Betyder det, at Aalborg Karneval bliver større, end det er nu?

- At vi var 90.000 i år, betyder ikke, at vi skal være 110.000 næste år.

- Når det er sagt, er det ikke utænkeligt, at Aalborg Karneval som organisation kommer til at vokse sig større ved at arbejde med inklusion, kreativitet og fællesskaber på andre tidspunkter af året end de to weekender i maj, hvor Aalborg Karneval afvikles.

- Men jeg vil hellere arbejde med kvalitet fremfor kvantitet. Det vigtige er, at folk har lyst til at komme igen. Både som deltager, men også som frivillig.

- Alle ved, at kulturverdenen kæmper med at finde frivillige hænder. Det hjælper ikke at have ambitionen om at vækste, hvis du ikke har de nødvendige ressourcer til at give dine gæster en god oplevelse.

Frivillige er afsættet

Manglen på frivillige har fyldt meget i især festival-landskabet, og flere mener, det er en konsekvens af corona-nedlukningerne. Hvorfor tror du, det er sådan?

- Under corona har de sociale relationer været brudt, og det kan være svært at få samlet dem op igen. Folk hopper ikke bare ind i dem på samme måde som før, og det kan være en del af forklaringen.

Kildeparken plejer at være fyldt til bristepunktet af festglade karnevalsgæster. Arkivfoto

Hvorfor er de frivillige vigtige for Aalborg Karneval?

- De frivillige og foreningerne er hele afsættet. For hvis ikke, vi havde vores frivillige og vores foreninger, var der ikke noget karneval. De her folk er ildsjæle, og det kan du ikke købe dig til.

Vi skal hylde de frivillige. Chris Kroer Jensen

-Det er min opfattelse, at karnevallet alle dage har respekteret og anerkendt deres indsats. Én af de ting, jeg forsat vil arbejde for, er at styrke relationen - og hylde - til de frivillige.

Udover manglen på frivillige, hvilke udfordringer står du så overfor i dit nye job som chef for Aalborg Karneval?

- Vi står med nogle konkrete udfordringer med Kildeparken i forhold til kapacitet.

- Derfor vil jeg blandt andet kigge på, hvad der er af muligheder for at udvikle her. Om vi er nødt til at kigge på alternative lokationer, eventuelt i form af et supplement til Kildeparken eller andre oplevelser rundt om i byen.

Til maj vil der igen være fest og farver i Kildeparken.

Vil du flytte Aalborg Karneval ud af Kildeparken?

- Jeg har afviklet Grøn Koncert i Aalborg, og jeg har lavet Åh Abe-koncert ude på Den Gamle Golfbane. Men jeg har ikke afviklet noget i Kildeparken endnu, så det kan jeg ikke sige noget om.

- Jeg skal først opleve, hvad der virker - og ikke virker.

Et nyt kapitel

Du kommer fra Aarhus, hvor du skal pendle fra de fleste dage om ugen. Hvad siger din familie til, at du har fået nyt job en time nordpå?

- Min kone pendler også en time på arbejde, så vi har et fantastisk ægteskab. Vi har i alt fire sammenbragte børn, der er lige i målgruppen for Aalborg Karneval. De synes selvfølgelig, at mit nye job er superfedt og spændende.

Som ny chef for Aalborg Karneval kommer Chris Kroer Jensen til at arbejde tæt sammen med Shaghayegh Haddadi, Aalborg Karnevals sekretariatsleder.

Et par skæve spørgsmål til sidst. Nu er der seks måneder til Aalborg Karneval. Hvis du helt selv kan vælge, uden at tage hensyn til et tema, hvad vil du så klæde dig ud som?

- Jeg er ret stor fan af Bowie. Nu jeg selv er en stor mand, tænker jeg, det ville være sjovt at se en anden, ikke-androgyn udgave af Bowie. Major Tom kunne også være en mulighed.

27. maj 2023 går det løs igen i Kildeparken. Arkivfoto

De fleste karnevalister går i optoget med en vogn med diverse våde varer. Hvad ville der være i din?

- Til de skarpe vil jeg tage Fernet Branca med, og så vil jeg tage helt klassiske håndbajere til at holde mig kørende på. Måske også tilføje lidt arrogance i form af noget cognac eller lignende til kaffen. Fordi jeg har den alder, jeg har, siger Chris Kroer Jensen og griner.

For når Aalborg Karneval afvikles 27. maj næste år, bliver det ganske vist på en anden måde, han er med.