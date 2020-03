Christoffer vil være professionel racerkører – online

Aalborg: Det handler om fart, præcision og hurtige reflekser, når Christoffer Grebjerg, med gamernavnet ’Dunste’, slår sig løs på de snoede baner i racing-spillet Trackmania.

Den 24-årige aalborgenser er blandt verdens bedste til sin sport, som han har dyrket i på kompetitivt plan siden 2014.

- Det er selvfølgelig fedt. Da jeg startede og så de bedste spillere, tænkte jeg: ”Jeg kommer aldrig op på det niveau. ” Men nu er jeg her, og det er selvfølgelig rigtig fedt, fortæller Christoffer Grebjerg.

Trackmania er stadig en niché i e-sportens verden, men adskiller sig nok fra andre og større racing-spil til, at ’Dunste’ ikke har nogen planer om at skifte bane.

- I Trackmania er det aldrig ensformig, og så er der et rigtig højt spilniveau. Det er næsten umuligt at køre perfekt i Trackmania. Der er altid noget nyt at lave.

Trackmania Trackmania er et fransk udviklet racing-spil, hvor spillerne skal køre den hurtigste vej gennem snævre og svære baner. I modsætning til mange andre racing-spil, er Trackmania ikke bygget op om rigtige biler på rigtige racerbaner, men futuristiske biler, der kører på baner fyldt med hop, loops og forhindringer på vejen. VIS MERE

Startede i frikvartererne

Som mange andre passionerede gamere, kan Christoffer Grebjerg knapt nok huske, hvordan det hele begyndte.

- Jeg har spillet computerspil, så længe jeg kan huske, og det har altid været bilspil, forklarer han.

Mens barndommen især gik med singleplayer spil på sin Playstation 2, købte han som 13-årig sin egen computer. Og det var netop på PC’en, at Christoffer Grebjerg blev introduceret til Trackmania af en klassekammerat i gymnasiet.

- Kort efter sad vi halvdelen af klassen og spillede Trackmania. Der blev jeg rigtig grebet af det.

Men som tiden gik var konkurrencen fra klassekammeraterne ikke længere hård nok, og derfor meldte Christoffer sig til sin første lan-turnering, Nøvling Lan Week, hvor han endte med at vinde turneringen.

-Jeg havde overhovedet ikke regnet med at vinde, men der kunne jeg godt se, at jeg måske kunne blive god til det her spil. For det var jeg allerede på det tidspunkt, fortæller han.

Og herfra gik det kun én vej. Som tiden skred frem, deltog Christoffer i flere turneringer, og han kunne se, han hurtigt blev bedre.

- Det var den gnist, der gjorde jeg fortsatte. Jeg ville gerne se, hvor god jeg kunne blive i spillet, forklarer Christoffer.

Christoffer er en del af virksomheden Aseteks eSport Academy. Derfor træner han hos dem flere gange om ugen.

Internationale turneringer online og offline

I dag er Trackmania-karrieren ikke længere kun begrænset til nordjyske lan-parties.

I dag er Christoffer en del af Aseteks eSport Academy, og mere eller mindre hver uge deltager han online i internationale turneringer, hvor der konstant kommer nye baner til.

Christoffer fortæller, der lige nu er over en million baner i spillet, og han har spillet mellem fem og ti tusinde indtil videre i sin karriere.

En karriere, der nåede sit foreløbige højdepunkt i 2019-sæsonen, hvor den aalborgensisk e-racerkører vandt det skandinaviske mesterskab og kvalificerede sig til sit første VM, hvor han endte på en 12. plads.

Den største oplevelse var dog ikke VM, fortæller Christoffer. Men en turnering i efteråret, der foregik ombord på et Air France-fly i ti kilometers højde.

Ti af verdens bedste Trackmania-kørere havde på forhånd kvalificeret sig til at skulle dyste mod hinanden i luftrummet mellem Paris og Toulouse.

- Det var helt vildt mærkeligt på den fede måde, fortæller han om oplevelsen og fortsætter:

- Det var faktisk rigtig svært at spille optimalt, fordi det var ombord på et fly. Der var en del bevægelse.

Nogle gange skulle man lige holde balancen, imens man havde fokus på skærmen. Men det var rigtig fedt.

I efteråret deltog Christoffer i Air France Trackmania Cup. En turnering, der foregik i ti kilometers højde. Privatfoto

Drømmen om at blive professionel

Ligesom Christoffer som ung gymnasieelev var sulten efter mere Trackmania, er gnisten der stadig her 7 år senere. For spillet udvikler sig hele tiden, og der er altid nye mål at ramme.

- Min største drøm er selvfølgelig at blive verdensmester, men lige for tiden er det at kvalificere mig igen til VM og forbedre min 12. plads, fortæller han.

Selvom Christoffer er blandt de bedste i verden, så er Trackmania stadig ikke på niveau med kæmpe e-sportsspil som Counter-Strike, League of Legends eller Dota 2, hvor der er millioner på spil.

Selv indenfor racing-genren er Trackmania ikke det største eksponeringsmæssigt. Udviklerne bag Trackmania har dog planer om at udvide e-sportsscenen for spillet, og Christoffer Grebjerg drømmer også om en dag at kunne gøre racing til sit levebrød.

- Det kunne være fedt, hvis man kunne spille på fuld tid og leve af det, men på nuværende tidspunkt er det vanskeligt. Man skal streame ved siden af for at kunne leve af det, fortæller han.

Christoffer streamer selv på platformen Twitch et par gange om ugen, men som sporten er i dag, er det svært at gøre Trackmania til en fuldtidsbeskæftigelse.

- Hvis man kun skal spille turneringer, så skal man også have nogle sponsorer. Man kan ikke kun leve af præmiepengene, medmindre man er i top-3 på verdensplan.

Til sommer, når næste VM afholdes, vil det vise sig, om Christoffer er nærmere sin drøm om et liv som professionel virtuel racerkører. En ting er dog sikkert; gymnasiekammeraterne følger med fra sidelinjen.