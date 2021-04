Lettet AaB-træner fokuserer på resultatet og førstepladsen

FODBOLD:AaB er set bedre, end det var tilfældet i 2-2-kampen mod Lyngby, men det var trods alt en god oplevelse for nordjyderne, at holdet fik et point ud af anstrengelserne. Martí Cifuentes var i hvert fald glad for, at holdet igen havde vist sig i stand til at komme tilbage efter at have været bagud.

- Gutterne skal have kredit for et stærkt comeback for anden uge i træk. Der er naturligvis ting i spillet, som vi skal forbedre, men sådan er det for alle hold i verden. Jeg vil sige, at jeg er tilfreds med perioder af kampen, og der er andre perioder, som jeg ikke er tilfreds med, siger AaB-træneren.

Vigtigheden af resultatet er ikke til at tage fejl af for AaB-lejren, der naturligvis har noteret sig, at holdet fortsat har 10 point ned til Lyngby. Det understreger blot, at spillerne nu kan fokusere på at holde fast i den nuværende førsteplads i kvalspillet, der vil give en playoffkamp om at komme en tur ud og spille internationale kampe.

- Det er et meget vigtigt resultat. Det er ikke kun den gode energi, som vi tager med fra den her kamp. Det er også bevidstheden om, at vi har fået point ud af anstrengelserne på det seneste, siger Martî Cifuentes.

På spørgsmålet om den spillemæssige udvikling vælger AaB-træneren at fokusere på resultaterne i stedet for spillet.

- Vi får bedre resultater på det seneste. Det noterer jeg mig. Hvis vi kan få en sejr i næste kamp, så vil jeg mene, at vi er ved at komme ind i en god rytme, siger Martí Cifuentes.