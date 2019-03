Cirkusrevyen siger farvel til Aalborg

AALBORG: Når Cirkusrevyen har spillet i Aalborg Kongres & Kultur Center fra 5. til 8. september, bliver det sidste gang revyen med de folkekære skuespillere Lisbet Dahl og Ulf Pilgaard i spidsen står på den store scene. Dermed bliver det 35. og sidste gang den populære revy spiller i Aalborg, skriver Aalborg Kongres & Kultur Centeri en pressemeddelelse.

-Vi er meget kede af at måtte sige farvel til Cirkusrevyen, der har fået nye muligheder og nu laver en fleksibel spilleperiode, da Bakken nu også holder åbent i efterårsferien og til jul. Derfor har de valgt at prioritere flere produktioner i teltet, og med de mange arrangementer, der planlægges i AKKC, betyder det, at vi ikke har kunnet få kalenderen til at gå op. Det er vi naturligvis ærgerlige over, men vi er også glade for de mange år, vi har haft besøg af Cirkusrevyen her i byen, fortæller Nicolaj Holm.

Revydirektør Torben Træsko Pedersen kommer til at savne aalborgensernes varme velkomst, når Cirkusrevyen ikke længere afslutter den lange sæson fra maj til august på Bakken i Aalborg med fire spilledage.

- Vores skuespillere og alle bag scenen kender efterhånden hinanden som en familie, og det har altid været en fornøjelse at komme til Aalborg med revyen. Nu har Bakken forlænget åbningsdagene med en efterårs- og julesæson, og på den baggrund har vi valgt at fokusere anderledes med nye og spændende arrangementer i Teltet på Bakken. Men vi glæder os til en forrygende afslutning i det nordjyske til september, forklarer Torben Træsko Pedersen.

Nuværende AKKC-direktør Nicolaj Holm og Torben Træsko Pedersen har i nogen tid været i tæt dialog for at prøve andre løsninger, men måttet erkende, at det ikke har kunnet lade sig gøre.