CL-eventyr slutter mod Flensburg

HÅNDBOLD: Søndag eftermiddag danner Jutlander Bank Arena rammen om det sidste kapitel af årets eventyr i Champions League for Aalborg Håndbold, når de tager imod det tyske storhold Flensburg-Handewitt.

Aalborg Håndbold slutter sidst i gruppen - det står fast allerede inden kampen.

- Og det er da irriterende at se, at vi ender på sidstepladsen, når jeg synes, at vi rent faktisk har gjort det godt. Det mest interessante er, at vi har været konkurrencedygtige i nærmest alle kampene. Man kunne godt have frygtet, at vi ville rende ind i nogle gevaldige øretæver i nogle af udekampene, men det er ikke sket. Så har marginalerne været imod os, men det kan vi jo så håbe, at vi har lært noget af, når vi går ind i den afgørende fase i grundspillet og slutspillet, siger direktør Jan Larsen.

Han understreger dog, at deltagelsen i turneringen ikke har været nogen guldgrube.

- Man kan sætte regnskaberne op på forskellige måder, så de både giver overskud og underskud. Men kigger man på, at vi for eksempel udvider truppen, fordi vi skal spille en række ekstra kampe, så betyder de lønkroner, der går til det, i hvert fald, at vi ikke bliver rige på det her. Det er desværre stadig ikke som i fodbold, lyder det med et lille grin fra Jan Larsen.

- Vi går ind til den sidste kamp for at give den en skalle. Der dukker mange tilskuere op, så vi skal give den gas. Så må vi se, hvordan kampen udvikler sig, og hvordan vi så disponerer, lyder det fra direktøren.