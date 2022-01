Clara sparede selv sammen til Aalborg Zoo: Hun er simpelthen så stolt

AALBORG:Det var med smil i øjnene og en meget stolt 4-årig pige, da Aalborg Zoo forleden modtog en donation til arbejdet mod krybskytter - et projekt, som Zoo sammen med havens gæster er hovedsponsor for.

For den 4-årige Clara Soffy Rendbæk - som er fast gæst hos Zoo - har selv sparet 680 kr. sammen. Donationen fra den lille pige går til The Black Mambas, der er en gruppe rangere, som bekæmper krybskytteri i nationalparken Balule Naturreservat i Greater Krüger Nationalpark i Sydafrika.

- Vi har årskort, så vi kommer tit i Zoo. En dag gik vi forbi en indsamlingsboks med billeder af elefanter og penge i, og Clara gik hen for at kigge i den. Hun elsker dyr, og jeg fortalte hende om rangerne - og om at en masse kvinder beskytter truede dyr mod krybskytter. Det gik lige i hjertet på hende, fortæller Claras mor, Iben Soffy.

Clara blev ked af det, da hun hørte om de truede dyr. Og gennem det følgende år - og helt indtil nu - har hendes engagement grebet om sig.

- Alle de penge, hun har fået, har hun lagt i en pose, så de kunne gå til rangerne. Jeg sagde på et tidspunkt til hende, at hun da også kunne købe legetøj for sine penge, men det ville hun ikke. De skulle gå til dyrene! Til jul lavede hun dekorationer med hårnåle og perler, som hun solgte til hele familien. Hun er simpelthen så stolt, beretter Iben og tilføjer, at hun også er ved at revne af stolthed over sin datter.

Læs mere under billedet.

Noget af Claras julepynt, som hun solgte til familien. Foto: Iben Soffy

Befri Willy fik tårerne til at løbe

Clara er i det hele taget et meget empatisk lille menneske.

- Vi prøvede at se filmen Befri Willy i julen, men da hun så hvalfangerne, begyndte hun at græde, siger hendes mor, som snart beriger Nordjylland med en af samme slags.

Clara, som går i børnehave i Børnehuset Egholm Færgevej, får nemlig en lillesøster til sommer.

Claras donation til rangerne blev modtaget af dyrepasser Paw, som sørger for at viderebringe pengene til rette sted. Zoo oplyser i øvrigt, at man for under 10 kr. kan give en ranger tre måltider mad - så Claras donation rækker til en rangers forplejning i hele tre måneder.