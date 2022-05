Efter 15 år: Direktør stopper

Senest i april 2023 skal Port of Aalborg have ny administrerende direktør. Det oplyser havnen i en pressemeddelelse.

Baggrunden for skiftet er, at Claus Holstein efter mere end 15 år som administrerende direktør ønsker at fratræde sin stilling.

I pressemeddelelsen lyder det, at han vil dedikere sin tid til familievirksomheden. Claus Holstein vil ikke overfor Nordjyske kommentere sin kommende fratrædelse - herunder hvad han skal lave fremover - men henviser til havnens bestyrelsesformand.

- Det vil jeg ikke tale om i dag. Nu er det havnen, der er i centrum, meddeler han.

I pressemeddelelsen lyder endvidere, at arbejdet med at finde en ny direktør nu igangsættes.

