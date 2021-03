Coolshop får ny direktør: Grundlægger tilbage i front

NØRRESUNDBY:Den nordjysk funderede netbutik Coolshop har fået ny direktør.

Det skriver branchemediet RetailNews.

For de fleste er Coolshop synonym med mangemillionæren Jacob Risgaard, som i årevis har tegnet butikken udadtil og er blevet landskendt gennem sin deltagelse i tv-programmet Løvens Hule.

Derimod er der ikke mange, der ved, at der bag Coolshop gemmer sig en mere diskret erhvervsmand, som faktisk ejer hovedparten af den store onlinekoncern. Og som nu igen får det øverste ansvar for den daglige drift.

Det er Mark Nielsen, som for 19 år siden grundlagde Coolshop med sin bror Mike Nielsen hjemme i garagen. Først senere kom Jacob Risgaard til som medejer og marketingmagnet.

Indtil for et år siden var Mark Nielsen adm. direktør i Entertainment Trading ApS, selskabet bag Coolshop, men han blev dengang erstattet af John Romedahl. Forklaringen var, at han sammen med Jacob Risgaard, som også trådte ud af den daglige drift, ville fokusere mere på andre ting – bl.a. deres fælles investeringer i Løvens Hule.

Coolshop Coolshop solgte oprindeligt computerspil, men har siden udvidet med alt fra boligtilbehør og elektronik til legetøj og gadgets. Samtidig har selskabet lavet sit eget fragtfirma, Coolrunner, og en fysisk legetøjskæde, Kids Coolshop. Den nordjyske onlinekoncern er gennem en årrække vokset hastigt. Coronakrisen gav endnu et boost, som betød, at Entertainment Trading ApS kom ud af 2020 med det største overskud nogensinde – 26,7 mio. kr. Udover i Norden sælger Coolshop sine produkter på Island samt i England, Tyskland og Holland. VIS MERE

Efter et års fravær er Mark Nielsen altså tilbage i direktørstolen.

Det bekræfter medejer Jacob Risgaard over for RetailNews.

Dermed fik John Romedahl, som bor i Fredericia, kun et enkelt år på posten som adm. direktør.

- Turen blev for lang. Vi havde håbet, at nogle dage kunne arbejdes hjemmefra, men Covid-19 og ekstrem vækst har gjort, at det kræver, man er på matriklen hver dag, skriver Jacob Risgaard i en sms til RetailNews.

Fire ejere

Direktørskiftet sker samtidig med, at Bestseller-milliardær Anders Holch Povlsen har købt sig ind i Coolshop-koncernen.

Før investeringen fra Anders Holch Povlsen ejede Mark Nielsen 46,3 procent af aktierne i Coolshop-koncernen. Det gør han stadig. Til gengæld har Jacob Risgaard nedbragt sin ejerandel fra 33,54 procent til 23,54 procent.

Anders Holch Povlsen sætter sig på 25 procent af aktierne gennem selskabet Brightfolk A/S, mens Coolshop-medstifter Mike Nielsen har de resterende 5,16 procent.

I en pressemeddelelse udtaler Mark Nielsen, at han er stolt og ydmyg over at få Anders Holch med ombord.

- Det føles helt rigtigt, og jeg har aldrig stået med en større lyst til at pushe Coolshop yderligere frem - selv efter 19 år i virksomheden, udtaler Mark Nielsen.