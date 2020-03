Corona-beredskab styrkes med 259 medicinstuderende fra AAU

NORDJYLLAND:Kriseberedskabet i Nordjylland i forbindelse med coronavirus-epidemien bliver nu styrket med 259 medicinstuderende fra Aalborg Universitet/AAU.

De lægestuderende på AAU har sammen med universitetet og Aalborg Universitetshospital planlagt, hvordan de studerende kan indgå i sundhedsberedskabet.

Det skriver AAU i en pressemeddelelse.

- Aalborg Universitets særlige læringsmodel gør, at vores kandidatstuderende på medicinuddannelsen tilbringer hver eneste dag på hospitalet eller i almen praksis. Med en relativt lille ekstra indsats vil de kunne bidrage ganske væsentligt til at hjælpe i denne situation, fortæller dekan Lars Hvilsted Rasmussen fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på AAU.

Undervisningen, som skal gøre de studerende klar til at indgå i corona-beredskabet, foregår i et samarbejde mellem AAU, Aalborg Universitetshospital, UCN og Foreningen af Danske Lægestuderende/FADL.

- Vi opkvalificerer de medicinstuderende, så de er helt klar til at tage sig af det patientnære. De medicinstuderende, der er meget langt i deres lægeuddannelse, er kvalificerede til at tage lægevikariater, mens andre uddannes til at håndtere respiratorer eller indtræde som sygeplejevikarer, fortæller overlæge Sten Rasmussen, viceinstitutleder for undervisning på Klinisk Institut på AAU.

Phillip Sperling, kandidatstuderende på medicinuddannelsen på Aalborg Universitet, siger om styrkelsen af kriseberedskabet:

- Det er enormt opløftende at mærke, hvor meget vi kan udrette, når vi gør det sammen.