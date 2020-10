Corona: Farvel til hvide testtelte ved sygehus - goddag til mere p-bøvl

AALBORG:Bilister, der skal parkere ved Aalborg Universitetshospital Syd, ved alt om, at det kan være svært at finde en ledig p-plads.

Og nu bliver det endnu værre - midlertidigt.

Sygehuset på Hobrovej i Aalborg går nemlig i gang med at forbedre corona-testfaciliteterne, og mens det arbejde foregår, bliver omkring 40 p-pladser inddraget.

Vi ved godt, at det i forvejen kan være svært at finde en parkeringsplads, og at det her ikke gør situationen bedre Flemming Dalberg Pedersen, teknisk chef, Aalborg Universitetshospital Syd

Hidtil er borgere blevet corona-testet i de hvide testtelte foran sygehuset. Men den løsning er kun midlertidig, og nu skal teltene erstattes af pavilloner og en testhal.

Det giver mulighed for at coronateste flere personer, og samtidig bliver forholdene bedre for personale og dem, der skal testes. I testteltene er der ikke opvarmning, og vinden kan blæse ind.

Særlig situation

Sygehuset er klar over, at p-problemerne nu bliver forværret på grund af byggeriet:

- Vi ved godt, at det i forvejen kan være svært at finde en parkeringsplads, og at det her ikke gør situationen bedre. Vi står i en særlig situation med corona, så vi håber på alles forståelse, siger teknisk chef Flemming Dalberg Pedersen i et Facebook-opslag fra Aalborg Universitetshospital.

De faste testcentre ved tre sygehuse i Region Nordjylland får alle forbedret deres test-faciliteter. Det er slut med hvide testtelte - i stedet skal nordjyderne nu coronatestes indendørs i pavilloner, barakker og en hal.

Det gælder testcentre ved sygehusene i Aalborg (Aalborg Universitetshospital Syd) samt sygehusene i Thisted og Hjørring. Hvis man skal testes et af de steder, skal man først have en henvisnings fra en læge.

Region Nordjylland forventer, at der bliver brug for at kunne teste nordjyder for coronasmitte mindst til udgangen af næste år. Samtidig er regionen blevet bedt om at forøge testkapaciteten, så der kan testes dobbelt så mange.