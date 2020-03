Corona-frygt: Stor beredskabsøvelse i Limfjordstunnel aflyses

AALBORG:En stor beredskabsøvelse i Limfjordstunnelen ved Aalborg er aflyst på grund af coronavirus-situationen.

Øvelsen skulle have fundet sted onsdag 11. marts sent om aftenen og ville have medført lukning af tunnelen fra kl. 23 til 01.

Personale fra både politi, beredskaber med mere skulle have medvirket.

- Vi har udskudt øvelsen på ubestemt tid af ressourcemæssige hensyn foranlediget af den aktuelle situation med coronavirus, udtaler politiinspektør Ole Kristensen, der er chef for den operative indsats hos Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Andet at se til

De lokale myndigheder vil senere tage stilling til, hvornår øvelsen så skal finde sted.

- Øvelser er vigtige og nødvendige for beredskabernes skarphed, så vi afholder en ny øvelse på et senere tidspunkt. Lige nu har sundhedsmyndighederne også meget andet at bruge deres kræfter på, siger politiinspektøren.

Han oplyser, at politiet aflyser deres indsats i forbindelse med alle de aflyste arrangementer, hvor politiets indsats normalt har været påkrævet. Det betyder blandt andet, at man ikke skal bruge ressourcer på superligakampen mellem AaB og AGF 22. marts.

- En højrisikokamp som den mod AGF, der er det klart, at vi ikke skal bruge så mange ressourcer, når der ikke kommer publikum, så der sparer vi nogle ressourcer. Men f.eks. søndagens kamp mod Lyngby ville vi ikke bruge andet end normale ressourcer på - selv med tilskuere til stede. Der kommer trods alt ikke så mange udebanefans fra Lyngby, siger Ole Kristensen.

Han glæder sig over, at arrangører af f.eks. melodi grand prix og sportsbegivenheder tager regeringens udmeldinger alvorligt.

- Så bliver vores arbejde jo så meget nemmere, lyder det fra politiinspektøren.

Gaden inde i overvejelser

Der samles også hver eneste weekend tusindvis af mennesker i Aalborgs forlystelsesgade Jomfru Ane Gade.

- Det har været inde i vores overvejelser. Men de mange mennesker i gaden er jo ikke samlet til et arrangement. Det er private virksomheder, der jo kan gøre, som de vil, bare de tager regeringens anbefalinger til efterretning, men den enkelte restauration har jo ikke over 1.000 gæster, konstaterer politiinspektøren.

Han glæder sig en smule over, at tidspunktet på året næppe er så slemt som om sommeren, hvor der er en langt højere grad af udeservering i festgaden.

