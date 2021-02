Corona presser udsatte: Stigning i henvendelser om børn, der ikke har det godt

AALBORG:Antallet af underretninger om børn og unge, som ikke har det godt, har taget en kedelig drejning i Aalborg Kommune. Her er der - ifølge den seneste opgørelse - sket en stigning i de henvendelser, man får om børn, der brug for hjælp. Også selvom de ikke har været i skole i lang tid, og der derfor ikke har været lærere og pædagoger, som har set dem og kunnet reagere på eventuelle faresignaler.

Antallet af underretninger er i 2020 steget med 124 underretninger eller 2,3 procent, og selvom det måske ikke lyder af meget, dækker det over 5520 børn, der ikke har det godt. Med i regnestykket skal der dog også, at kan være flere henvendelser om det samme barn, men det er alligevel dybt bekymrende, mener rådmand for familie og beskæftigelse Mai-Britt Iversen (S).

- Min bekymring går blandt andet på, at det ser ud til at være mere alvorlige ting, der er i vejen, siger hun.

- Vi valgte jo at bruge langt flere penge forebyggelse og anbringelse i 2020, og derfor er det også en meget trist udvikling, tilføjer hun.

Den største stigning i antallet af underretninger - nemlig 8 procent - kommer fra Aalborg Øst. Og da lærere og pædagoger i folkeskolen ikke har set de pågældende børn i lang tid, er det blandt andre daginstitutioner og SFO’ere, der har henvendt sig.

- Det er jo desværre et udtryk for, at der er mange børn og unge, der har brug for vores hjælp, siger Mai-Brit Iversen.

- Og selvom der måske er børn, som har det fint med være hjemme på grund af corona, er der også en række sårbare og udsatte, som slet ikke trives i det, forklarer hun.

Af samme grund valgte magistraten i Aalborg Kommune i begyndelsen af januar at iværksætte en såkaldt hjælpepakke på 1 mio. kroner til særligt udsatte familier. Pengene skal blandt andet bruges til lektiehjælp, opsøgende arbejde, aflastning og aktiviteter, der måske kan lette hverdagen lidt for børn og unge i familier, der ikke har det store overskud.

- Håbet er, at det kan bidrage til nogle aktiviteter og initiativer, der kan gøre en forskel. For eksempel en gåtur eller en snak med en voksen udenfor familien. For jeg tror, at mange af de her børn har brug for nogle åndehuller, hvor de kan få hjælp til at komme videre, siger Mai-Britt Iversen.

Hun peger også på, at man for nylig har opnormeret i Aalborg Kommunes Ungerådgivning. Så her er der også mulighed for at henvende sig, hvis det hele brænder sammen på hjemmefronten.

- Det er en bekymrende udvikling, at der i øjeblikket er så mange, der mistrives. Men vi er meget opmærksomme på det og forsøger derfor også at gøre, hvad vi kan, forklarer hun.