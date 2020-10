Corona: Betal selv og få en privat lyntest i Aalborg Lufthavn

AALBORG:Det private firma SOS International åbner onsdag et testcenter i Aalborg Lufthavn, hvor man - mod betaling - kan blive corona-testet og få svar efter kun 15 minutter.

"Formålet er give både borgere og virksomheder en mulighed for at undgå ventetid og få et hurtigt og præcist svar, når der er behov for at vide, om man selv eller medarbejdere er smittet med covid-19. SOS International benytter antigentest - også kaldet kviktest - og kan derfor levere et svar 15 minutter efter testen er taget", skriver SOS International i en pressemeddelelse.

I forvejen kan passagerer gratis blive coronatestet af Test Danmarks medarbejdere i lufthavnen, men ikke alle dage. Og der kan gå op til 72 timer, før man får svar på den test.

Direktør: Kan hjælpe erhvervslivet

Lufthavnsdirektør Søren Svendsen fra Aalborg Lufthavn efterlyste forleden muligheden for, at passagerer kan få foretaget hurtigtest i lufthavnen.

Det håber han kan få især flere erhvervsfolk til igen at flyve indenrigs.

Lufthavnen har været hårdt ramt af faldende passagertal på grund af coronakrisen, hvilket har medført omfattende fyringer.

Nu har lufthavnsdirektøren fået ønsket om lyntest opfyldt.

- Vi vil gerne hjælpe med at holde samfundet og erhvervslivet i gang. Det kan være en stor udfordring for virksomheder at undvære medarbejdere, der skal holde sig hjemme, mens de venter på at blive testet og få svar, siger Søren Svendsen i pressemeddelelsen fra SOS International.

Så meget koster det

De hurtige coronatest i lufthavnen foretages af medicinsk personale fra SOS International, primært sygeplejersker.

Det er en såkaldt antigentest, der foregår via podning i næsen. Testen kræver ikke laboratoriearbejde, så allerede efter 15 minutter kan testpersonen få svar på, om vedkommende er smittet med covid-19.

Ifølge SOS International benyttes testen i forvejen af flere franske myndigheder og har høj præcision.

SOS International ejes af 13 nordjyske forsikringsselskaber, og det nye testcenter i Aalborg Lufthavn placeres på det yderste parkeringsareal ved Aalborg Lufthavn.

Man skal betale 375 kr. for at blive "lyntestet", og betalingen skal ske, når man booker tid via firmaets webside. Når man møder op i testcentret, skal man bære mundbind.