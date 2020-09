Corona-smitte: Ny testmulighed til de unge

AALBORG:Det stigende smittetal i Aalborg Kommune betyder, at Region Nordjylland og Aalborg Kommune fra søndag 20. september til onsdag 23. september opretter testmulighed målrettet unge og studerende. Det skyldes, at smitten er mest udbredt blandt de unge i byen.

De skriver Region Nordjylland i en pressemddelelse.

Teststed kommer til at være ved Aalborg Kongres & Kultur Center i Aalborg.

- Med baggrund i det stigende smittetal i Aalborg har Region Nordjylland sammen med Aalborg Kommune oprettet en ekstra mulighed for at blive testet for covid-19. Tilbuddet er målrettet unge og studerende, da smitten er mest udbredt blandt de unge i byen. Men ingen bliver afvist grundet alder. Tilbuddet er uden tidsbestilling, så man skal blot møde op og medbringe sit sundhedskort, lyder det i pressemeddelelsen.

Det nye teststed er i Aalborg Kongres & Kultur Center (Aalborghallen), Europa Plads 4, 9000 Aalborg, hvor man fra søndag 20. september til og med onsdag 23. september i tidsrummet kl. 10-17 kan blive testet. Der er indgang fra parkeringspladsen bag Scandic Hotel.

Sammen med de nationale myndigheder har Region Nordjylland og Aalborg Kommune vurderet, at der skal ekstra fokus på de unges mulighed for at blive testet i Aalborg centrum, og derfor rykkes der ud med den mobile testenhed.

Der testes kun personer uden symptomer. Har man symptomer skal man fortsat kontakte egen læge eller Lægevagten og få en henvisning.