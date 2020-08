Corona-smittet elev lukker hel årgang på Aalborg-skole

AALBORG:Børn udgør en forsvindende lille del af de, der smittes med coronavirus, men ikke desto mindre har Mellervangskolen i Aalborg fredag sendt samtlige elever fra skolens 2. årgang hjem, efter at en elev fra en af skolens to 2. klasser er testet positiv for covid-19.

Både elever og de lærere og pædagoger, som har været i tæt kontakt, er sendt hjem i isolation og samtidig blive testet.

Det oplyser Aalborg Kommune i en pressemeddelelse.

Beslutningen om at sende alle elever hjem er sket efter samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed.

Alle forældre på skolen er orienteret, og situationen bliver håndteret i ro og orden, og resten af skolen holder åbent som vanligt.

Den berørte årgang har egen indgang til skolen, og eleverne har derfor ikke været i tæt kontakt med andre af skolens årgange, skriver kommunen i pressemeddelelsen.

Den smittede elev har en søskende på skolen, som er testet negativ, men som efter et forsigtighedsprincip ligeledes er sendt hjem i isolation, indtil den berørte elev tester negativ.

Den smittede elev er andet tilfælde af covid-19 siden sommerferien, men den første elev, som går på Sønderbroskolen, nåede ikke at komme i skole, hvorfor der ikke tidligere er blevet sendt elever hjem. Også her har alle forældre og medarbejdere fået besked.

- Vi har forberedt os grundigt på, at det også kunne blive vores tur, og nu, hvor vi oplever de første tilfælde, er jeg glad for at se, at forberedelserne og samarbejdet med styrelsen og ikke mindst forældre og medarbejdere virker så godt. Vi er i kontakt med familierne og håber selvfølgelig, at eleverne bliver hurtigt raske og ikke når at smitte andre, siger Mads Rune Jørgensen, skolechef i Aalborg Kommune.