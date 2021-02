Corona spænder igen ben for Ordkraft: Udskydes til efterår

AALBORG:Der bliver ingen Ordkraft-festival i Aalborg i april. Bestyrelsen bag den store ord-og litteraturfestival har netop truffet den tunge, men uomgængelige beslutning – og baggrunden er naturligvis de voldsomme Corona-restriktioner, som har lagt hele kulturlivet ned.

- Vi er meget ærgerlige og først og fremmest oprigtigt kede af, at vi har måttet træffe denne beslutning, men der var ingen vej udenom, siger formanden for Foreningen Ordkraft, Jørgen Pyndt.

- I øjeblikket har vi et forsamlingsloft på fem personer, og de skal oven i købet helst være fra samme sociale boble. For at den planlagte Ordkraft Festival den 10. april skal kunne hænge sammen økonomisk, så så skal vi allerede nu være sikre på, at det loft er hævet til 500 personer inden afviklingen. Den sikkerhed kan vi naturligvis ikke få, tilføjer formanden.

Men det er ikke kun økonomiske overvejelser, der spiller ind. Også det sundhedsmæssige perspektiv har en afgørende betydning.

- Vi kan ganske enkelt ikke påtage os det store ansvar, det vil være at samle folk til en indendørs begivenhed i april. Potentielt vil det jo være en stor smittebombe, og ærlig talt, så tror vi heller ikke på, at vores publikum tør tage chancen – selvom de er mere end sultne efter at få det i det kulturelle tilbud, som Ordkraft er, siger Jørgen Pyndt.

Festival til efteråret

Bestyrelsen og festivalledelsen er allerede gået i gang med at planlægge, hvordan Ordkraft kan markere sig efter aflysningen af festivalen. Der arbejdes på at finde et tidspunkt i løbet af efteråret, hvor en ny endags-festival kan gennemføres. Til den tid er der et begrundet håb om, at forsamlingsloftet er hævet og at næsten alle er blevet vaccinerede og dermed igen kan bevæge sig frit rundt. Om der kan gennemføres en en-dags-festival i efteråret afhænger af mange ting – ikke mindst om der er adgang til alle de lokaliteter, der er nødvendige for at sikre en sundhedsmæssig forsvarlig afvikling.

I takt med, at de gældende restriktioner gradvis lempes, vil Ordkraft lave en række enkeltstående arrangementer med forfattersamtaler i forsamlingshuse, beboerhuse og andre sociale mødesteder, ligesom bibliotekerne i hele Nordjylland vil blive inddraget i arbejdet med at holde ord-og litteraturfestivalen levende i publikums bevidsthed.

Også de digitale muligheder for at brede festivalen ud vil blive brugt. Dels ved at sende on line fra udvalgte arrangementer, dels ved en forøgelse af tilbuddene via festivalens hjemmeside, som vil blive opgraderet. Her vil der bl.a. blive tilbudt forfattersamtaler, nyheder og features.

- Der venter et stort arbejde. Men vi skal nok klare udfordringerne, for vi brænder efter at vise flaget og give vores store publikum nogle gode oplevelser i denne kulturelle tørketid, siger Jørgen Pyndt.