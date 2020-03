Corona stopper blodtryksmålinger på messe i Aalborg

AALBORG:Bestyrelsen for Hjerteforeningen Aalborg har besluttet, at foreningen ikke vil tilbyde måling af blodtryk på sin stand på den kommende forårsmesse i AKKC. Årsagen er fremkomsten af den smitsomme coronavirus Covid-19.

Blodtryksmålinger har gennem flere år været et af Hjerteforeningens populære, gratis tilbud, og var også blandt de planlagte aktiviteter på standen. Men til dels inspireret af Aalborg Universitetshospitals beslutning om at forbyde håndtryk mellem patienter og medarbejdere på grund af smittefaren, har Hjerteforeningen valgt indtil videre at indstille blodtryksmålingerne.

- Vi har selvsagt et ansvar for at sikre, at hverken vore frivillige blodtryksmålere, eller de personer der får målt deres blodtryk, risikerer noget som helst i denne forbindelse, siger formanden Poul Erik Pedersen.

- Når der måles blodtryk, er de involverede personer tæt på hinanden, så derfor skal vi være ekstra påpasselige, tilføjer han.