Coronasmitte har bredt sig hos Nordjylland Politi: Så mange er sygemeldt nu

NORDJYLLAND:Coronasmitten hos Nordjylland Politi har bredt sig yderligere siden jul.

Netop nu er 41 ansatte hos politiet i Aalborg konstateret smittet mod covid-19, og nogle har fået konstateret smitten de seneste dage, oplyser chefpolitiinspektør Karsten Hansen fra Nordjyllands Politi.

Dertil kommer yderligere et antal medarbejdere, som er i hjemmekarantæne, da de er såkaldt "nære kontakter", altså har været tæt på smittede personer i 15 minutter eller mere. De personer kan først komme tilbage på job, når de har fået taget prøver, som viser, at de ikke er smittet.

Hvor mange, det drejer sig om, har Karsten Hansen ikke et konkret tal på p.t.

Chefpolitiinspektøren forventer, at nogle af de 41 coranasmittede medarbejdere kan vende tilbage på arbejde i løbet af få dage, da de er længere i sygdomsforløbet end andre.

- Vi har strammet op på vores procedurer for at sikre, at vi kan bryde denne smittekæde her. Vi skal stoppe smittespredningen, siger Karsten Hansen.

Blandt andet er flere ansatte hjemme på ferie, og nogle af politiets opgaver vil nu blive løst fra politistationerne i Hjørring, Frederikshavn og Hobro, som ikke er smitteramt.

Smitteramte afdelinger

På politigården i Aalborg har smitten især ramt medarbejdere i tre-fire afdelinger,.

- Efterforskningsafdelingerne er hårdest ramt, siger Karsten Hansen.

Han vurderer dog, at det ikke vil påvirke betjeningen af borgerne i nævneværdig grad.

- Hvis man har brug for politiet, kommer vi, siger han.

Hvordan smittekæden er startet på politigården i Aalborg, er stadig uklart.

- Vi har ikke en "rygende pistol" i forhold til, hvor det her er opstået. Det kan være opstået mange steder, i privaten eller på arbejde. Men der er ingen tvivl om, at nogle er blevet smittet på arbejdet, siger chefpolitiinspektøren fra Nordjyllands Politi.