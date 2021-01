Coronasmittede tog på genbrugspladsen: - Ikke forsvarligt

JAMMERBUGT:Er man smittet med covid-19, skal man gå i selvisolation – sådan lyder beskeden i hvert fald fra myndighederne. Men den besked har to borgere i Jammerbugt Kommune enten overhørt eller ignoreret. For i sidste uge fik genbrugspladsen i Fjerritslev besøg af to borgere, til trods for de var smittet med covid-19. Det fortæller driftsleder Frank Hofbrandt.

- Vores gode medarbejder er på vej hen for at ville hjælpe og guide et ægtepar. Men så siger de begge to, både mand og kone: ”Nej, du skal ikke komme tættere på, for vi har begge to corona.” Genfortæller han.

Hændelsen på genbrugspladsen fik i går Jammerbugt Kommune til at lave et opslag på Facebook, hvor de blandt andet anbefaler borgere med symptomer eller smitte til ikke at besøge genbrugspladserne.

Driftsleder Frank Hofbrandt fortæller, han blev halv-gal og irriteret på kollegernes vegne, da han først hørte, at smittede borgere havde brugt genbrugspladsen.

- Jeg synes godt nok ikke, det er særlig smart. At udsætte andre for den slags, synes jeg, ikke er forsvarligt.

Jammerbugt Kommune anbefaler på sin Facebook-side, at man ikke bruger genbrugsstationen, hvis man er syg eller har symptomer. Kommunen skrev opslaget efter hændelsen på genbrugsstationen i Fjerritslev i sidste uge.

Slut med at hjælpe

Driftslederen fortæller, at hændelsen i sidste uge er den eneste gang, personalet med sikkerhed ved, en af deres genbrugspladser har haft besøg af borgere smittet med covid-19. Alligevel har episoden ført til en intern snak om, hvordan personalet kan passe på sig selv på de fire genbrugspladser i Jammerbugt Kommune.

Foruden brug af værnemidler opfordres medarbejderne til at holde minimum to meters afstand til borgerne, gerne mere, og så er det slut med at hjælpe.

- Vi plejer ellers at være behjælpelige, hvis der er noget – men nu har vi sagt, at borgerne selv må læsse af, fortæller driftslederen.

- Jeg har sagt til mine medarbejdere, at de skal passe på sig selv. Det er det allervigtigste.

Efter sidste uges hændelse er personalet stoppet med at hjælpe borgerne med at læsse af på genbrugspladserne. Foto: Claus Søndberg

Kritisk funktion

Har man covid-19 opfordres og anbefales man til at isolere sig selv, og altså ikke tage på genbrugspladsen.

Ifølge epidemilovens §5 kan sundhedsministeren dog påbyde smittede at lade sig isolere. NORDJYSKE har derfor spurgt Sundhedsministeriet, hvorvidt det er strafbart at bryde selvisolationen og benytte sin lokale genbrugsplads, men ministeriet har ikke svaret på spørgsmålet endnu.

Strafbart eller ej, så har hændelsen gjort indtryk i Jammerbugt. Genbrugspladserne ses som værende en kritisk funktion, og derfor skal de holdes åbne, pandemien til trods. Driftslederen og de ansatte må derfor ty til værnemidler og afstand, for at kunne udføre deres arbejde så sikkert som muligt.

- Når pladserne er åbne, og folk må komme, så kan vi jo ikke gardere os på anden måde. Men hvorvidt borgere kommer, selvom de er syge, det kan vi ikke kontrollere, siger Frank Hofbrandt.