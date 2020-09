Coronasmittet person deltog i reception fyldt med nordjyske spidser

//Opdateret klokken 21.08 med svar fra Spar Nord Fonden//

AALBORG:En stor del af Nordjyllands spidser - direktører, borgmestre, kommunale embedsmænd med flere - deltog i sidste uge i en reception med Spar Nord Fonden som vært.

Mandag har de så fået denne besked fra værten:

En gæst ved receptionen er efterfølgende testet positiv for coronavirus.

Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, der har kontaktet Spar Nord Fonden og oplyst herom. Det har så fået Spar Nord Fonden til at kontakte receptionsgæsterne - ikke fordi, det er et krav fra myndighedernes side, men fordi fonden mener, at det er det mest ansvarlige. Gæsterne opfordres til at være opmærksomme på eventuelle symptomer på corona, mens det er op til den enkelte, om vedkommende ønsker at lade sig teste.

En af dem, der deltog i receptionen, var Hjørrings borgmester, Arne Boelt:

- Jeg reagerer på den måde, mange andre gør, at jeg bliver testet. Og hvis jeg udviser symptomer på corona, bliver jeg hjemme, siger Arne Boelt.

Han påpeger, at han ikke selv var i nærheden af den person, som er testet positiv for corona:

- Det er sådan, at dem, der har siddet ved samme bord, har fået en personlig opringning fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Jeg stod selv langt derfra, og var der ikke så længe, siger Hjørrings borgmester. Af den grund har han ikke overvejet at yderligere skridt, eksempelvis selvvalgt isolation:

- Det vigtigste er at sørge for at holde afstand, god håndhygiejne og så videre. Det er stadig det, der virker. Men får jeg nogle symptomer, er det selvfølgelig noget helt andet, siger Arne Boelt.

Receptionen fandt sted torsdag 3. september i Musikkens Hus i Aalborg. Den var arrangeret for at markere et direktørskifte i Spar Nord Fonden, idet Bo Uggerhøj har taget over efter Steffen Nørgaard, som er gået på pension.

Arne Boelt oplevede, at der var god plads ved bordene, og at gæster blev lukket ind i grupper, så der ikke var overfyldt i lokalet.

Birgit Hansen er testet negativ

En anden borgmester, der deltog ved Spar Nord Fondens reception, var Frederikshavn Kommunes borgmester, Birgit Hansen.

Hun var allerede gået i selvsiolation, da hun modtog mailen fra Spar Nord Fonden. Hun havde fået at vide, at hun havde siddet sammen med en, der var testet positiv for covid-19 til et seminar tidligere på ugen.

- Vi sad jo sammen i ni timer til det seminar, men vi sørgede for at rykke stolen tilbage og holdt afstand, siger Birgit Hansen.

Borgmesteren vidste ikke, at hun kunne være smittet med covid-19, da hun torsdag deltog i Spar Nord Fondens reception. Hun roser receptionen for deres indsats.

- Vi blev guidet op, og der var god mulighed for at holde afstand, så jeg var ikke utryg, siger hun.

Efter møderne med de to coronasmittede er borgmester Birgit Hansen blevet endnu mere opmærksom på, at virussen er tæt på.

- Jeg er blevet endnu mere bevidst om at holde afstand og spritte af. Jeg tror også, at borgerne er med på, at vi skal tænke os godt om, så vi ikke ender som Odense, København og de 16 vestegnkommuner, siger borgmester Birgit Hansen.

Tirsdag aften fik hun svar fra den coronatest, hun fik taget mandag. Den var negativ.

Spar Nord: Alle retningslinjer blev overholdt

Sent tirsdag aften lykkedes det NORDJYSKE at få en kommentar fra Spar Nord Fonden. De har været i tvivl om, hvorvidt de skulle sende en mail med oplysningen om, at en af gæsterne er testet positiv med covid-19.

- Vi overvejede, om vi skulle sige noget, da vi godt ved, at vi også sender en bekymring afsted til vores gæster. Men vi besluttede, at vi gerne vil oplyse dem, så de kunne tage deres forholdsregler, siger Elisabeth Rosenbeck Viksnins, der er kommunikationschef i Spar Nord Fonden.

Receptionen var blevet udsat af flere omgange på grund af covid-19, så fonden var meget opmærksom på, at alle forholdsregler skulle tages.

- Vi har fulgt reglerne hele vejen. Alle borde var kun fyldt 70 procent op, der var sprit på bordene, Og der var et maks antal gæster, det måtte være i salen. Når det antal var nået, så måtte man vente nede i venteloungen, indtil der var plads, oplyser Elisabeth Rosenbeck Viksnins til NORDJYSKE.

Spar Nord Fonden har ikke fået nogle tilbagemeldinger på mailen, ligesom de ikke har fået oplyst, hvem af gæsterne, der er testet positiv.