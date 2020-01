Craver du fedt og salt? Her er maden, der skal pleje dine tømmermænd

Hvis der er én dag på året, hvor det hele går lidt ekstra langsomt, må det i sandhed være 1. januar.

Og for nogen er det nærmest obligatorisk, at dagen står på fedtet og saltet mad, som kan udbedre de værste tømmermænd. Og hvem gider at stå i køkkenet 1. januar? Vi har samlet vores på bud på, hvor du skal hente din tømmermændsmad fra:

Burger Shack: Den populære anmelder-darling

Det kan være svært at vælge, hvilket sted man skal gå efter, når burger-sulten trænger sig på, for der er efterhånden rigtigt mange burgerjoints rundt omkring i Aalborg. Men her på redaktionen er vi ikke i tvivl.

Valget bør falde på Burger Shack, som ligger på Østerågade 18a, 9000 Aalborg.

Foto: Regitze Ørnstrup Christensen

Pomfritterne er krydret med parmesan og timian. Burgeren spiller - og dyppelsen er prikken over i'et. Det er ikke uden grund, at kæden er blevet en sand anmelder-darling, for man er godt kørende.

Du kan læse hele vores anmeldelse af Burger Shack her.

Azzurra: Hædret for byens bedste pizza

Azzurra er så integreret en del af Aalborg, at den optræder på turistinformationens hjemmeside. Og med god grund.

Vi har tidligere besøgt Azzurra på Jens Bangs Gade 15, 9000 Aalborg.

Kartoflerne er vendt i olie, og der er drysset lidt salt og hvidløg over. Der bliver kræset for detaljen. Foto: Søren Kjær

Her lød anmeldelsen af stedet: Der bliver kræset for detaljen på Azzurra. De enkelte elementer af fyldet er perfektioneret, og det giver en glæde som spiser. Råvarerne, fornemmer man, er af god kvalitet.

Så her kan du altså roligt hente din tømmermandsmad fra.

Du kan læse hele anmeldelsen af Azzurra her.

Pizzeria de Marino: En måske skjult perle

Udenfor syner det ikke af meget, men det er en ganske god oplevelse at spise pizza fra Pizzeria de Marino på Viaduktvej 2 i Nørresundby.

Det er svært at sætte en finger på maden fra Pizzeria da Marino. Det hele smager af, at køkkenet har gjort sig umage. Råvarerne smager ikke som de billigst tilgængelige, og tilberedningen er knivskarp, lyder det i vores anmeldelse af stedet.

Der var ikke en dråbe fedt under pizzaen. Foto: Jacob Andersen

Hvis du ikke bor i Nørresundby, er pizzaen alligevel værd at køre efter (hvis du da er ædru til det), lyder vurderingen.

Du kan læse hele anmeldelsen af Pizzeria de Marino her.

Sam's Barbeque: En ægte Aalborg-klassiker

En ægte tømmermænds-klassiker er 40d fra Sam's Barbeque. For læsere, der ikke kender den, er det indbagt kebab med pomfritter, rød dressing, cremefraiche - drysset med en smule salat. Hele molevitten er omgivet af et tyndt lag pita-brød.

Foto: Kathrine Lykkegaard Jeppesen

Den ser ikke just imponerende ud, men smager af meget - og vil med garanti enten hjælpe markant på dine tømmermænd eller forværre dem. Det må tiden jo vise. Men en stor anbefaling herfra.

Du kan læse hele anmeldelsen her.

Jin Shing: Burger druknet i ikonisk dressing

Hvis du trænger til grillburger uden noget smart tilbehør, er det Jin Shing, du skal besøge. Der er med garanti lang kø 1. januar, men det plejer at gå hurtigt alligevel.

Foto: Anders Andersen

Vores anmelder beskriver burger-oplevelsen således:

Det er en fin stor burger til en fair pris, som ligger godt i maven. Den er velsmagende uden at kaste sig ud i hverken gourmet eller sundhedsanprisninger. Det er solid dansk grillmad, der smager, som det plejer og har gjort det de sidste mange årtier.

Du kan læse hele anmeldelsen af Jin Shing-burgeren her.