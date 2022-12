Blev blændet af billygter 35 gange: - Kan være farligt

AALBORG:Årets mørkeste tid er over os. Det betyder for manges vedkommende, at man må bevæge sig ud i trafikken uden solens stråler til at oplyse veje og stier.

De mange mørke timer kan medføre ekstra besvær for trafikanter, og Cyklistforbundet i Aalborg satte sig i starten af december for at undersøge, om bilisterne blænder ned i tide, når de møder cyklister på de nordjyske landeveje.

I undersøgelsen cyklede Michael Levisen Nielsen fra Cyklistforbundet forskellige ruter efter mørkets frembrud, og han oplevede, at han blev blændet af en tredjedel af de biler, han passerede.

Han fortæller, at man fra forbundets side hører fra mange cyklister, som føler sig generet af blændende billygter.

- Vi har lavet den her undersøgelse, fordi vi oplever, at det er et stigende problem, at der er en del cyklister, der tilkendegiver, at de bliver blændet, siger Michael Levisen Nielsen, som er bestyrelsesmedlem i Cyklistforbundets Aalborg-afdeling.

Cyklede i fem timer

Det var over fire dage i starten af december, at Michael Levisen Nielsen cyklede rundt på de forskellige ruter. Han cyklede turene på uoplyste landeveje i nærheden af Aalborg. I alt cyklede han i fem timer.

På cyklen havde han monteret dynamolys, blinkede batterilygter og reflekser. Han var desuden iført en cykeljakke med reflekser på.

Han noterede, hvor mange modkørende biler han passerede, og i hvor mange tilfælde han blev blændet af lygterne fra den modkørende bil, fordi der ikke blev blændet ned i tide. Han passerede i alt 106 biler, og i 35 af tilfældene blev han blændet. Altså blev han blændet af 33% af de modkørende biler.

Ifølge Michael Levisen Nielsen kan blændende billygter medføre både usikkerhed og ubehag for cyklister.

- Når man får så skarpt lys i øjnene, bliver det svært at orientere sig på sin egen færdsel og sin egen kørsel. Det gør, at man kommer til at køre langsommere og får en dårligere cykeloplevelse, og så kan det principielt også være farligt. Hvis man overser noget, kan man vælte og komme galt afsted.

Han håber, at undersøgelsen kan være med til at skærpe bilisternes opmærksomhed på cyklister i mørket.

- Så snart man som bilist ser noget i det fjerne, som kunne være en cyklist eller en fodgænger, så håber vi, at man vil være så venlig at blænde ned.

- Når vi kører i bil, så skal vi være ekstra opmærksomme på at kigge efter, om der er et eller andet lys derude, som kunne være en cyklist eller en fodgænger. Så blænd ned og sæt farten ned.