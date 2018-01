Cykler i Aalborg fik klippet bremsekablerne

AALBORG: Onsdag kunne det være gået helt galt for Katrine Hassingboe Søndergaards kæreste, hvis ikke han havde opdaget, at bremsekablerne på hans cykel, som holdt parkeret ved Musikkens Hus, var skåret eller klippet over.

Og hans cykel var ikke den eneste, som havde været udsat for hærværk i løbet af onsdag. Det fik Katrine Hassingboe Søndergaard, som selv arbejder i eventteamet i Musikkens Hus, til at advare aalborgensere på Facebook:

- Nogle fjolser med vanvittige intentioner har her til eftermiddag klippet bremsekabler på ALLE cykler omkring Musikkens Hus og en del ved Nordkraft. Så hold øje med din cykel!, skrev hun i et opslag, som er delt flere gange.

Også DGI-huset i Nordkraft advarer mod cykelvandalerne.

Ifølge Katrine Hassingboe Søndergaard havde omkring 50 cykler fået klippet kabler ved Musikkens Hus, og hun har også hørt om punkterede dæk og klippede gearkabler andre steder i byen.

- Det er ulækkert at tænke på, at nogle mennesker kan have en intention om, at andre kan komme til skade, siger hun.

Katrine Hassingboe Søndergaard plejer selv at tage cyklen på arbejde, men torsdag har hun taget konsekvensen af cykel-hærværket. Hun går.

Ingen anmeldelser

Hos Nordjyllands Politi har man dog endnu ikke modtaget nogen anmeldelser om bremsekabler, der skulle være klippet over på cykler, fortæller vagtchef Karsten Højrup Kristensen.

Da politiet hørte om hærværket, sendte man en patrulje ud for at undersøge sagen nærmere.

Men heller ikke det har givet resultat.

- Vi kan ikke genkende billedet med, at 50 cykler skulle have fået klippet bremsekabler over. Faktisk har vi ikke fundet en eneste, siger Karsten Højrup Kristensen.

Har man oplevet hærværk på sin cykel, kan man ringe til politiet på telefon 114.