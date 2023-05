Cyklist kørt ned af lastbil

AALBORG:En mandlig cyklist var heldig og kom kun lettere til skade, da han onsdag eftermiddag blev kørt ned af en lastbil.

Uheldet skete klokken cirka 14.15 i krydset mellem Langagervej og Humlebakken i Aalborg Øst.

- Når vi får melding om, at en cyklist er blevet ramt af en lastbil sender vi altid flere patruljer og ambulancer afsted, fordi det kan være alvorligt, siger Lau Larsen, der er vagtchef ved Nordjyllands Politi.

Umiddelbart kom manden ikke alvorligt til skade, men blev kørt til skadestuen for at blive tjekket. Foto: Lars Pauli

I dette tilfælde var det dog ikke så alvorligt, som det i første omgang lød.

- Cyklisten er formentlig kommet til at cykle over for rødt. Lastbilen har sat i gang og har så ramt styret eller forhjulet på cyklen. Manden er faldet af cyklen og hen ad asfalten og ikke ind under lastbilen, forklarer vagtchefen.

Den mandlige cyklist blev kørt med ambulance til skadestuen, hvor han blev undersøgt for skader, men første melding fra sygehuset var, at manden var sluppet med mindre skrammer.

Uheldet skabte en smule kø i området, da politiet valgte at spærre et par vejbaner for at få ryddet op.