Cyklist kørt ned i Hasseris

AALBORG:En ung kvinde på cykel blev fredag morgen ramt af en bil, der ikke overholdt sin vigepligt i krydset Hasserisvej/Thorsens Alle i Aalborg. Det oplysser vagtchef Mads Hessellund fra Nordjyllands Politi.

Kvinden cyklede ad Hasserisvej, da den 37-årige fører af bilen kørte frem fra Thorsens Alle og ramte hende - selv om det altså var ham, der havde ubetinget vigepligt for trafik på Hasserisvej.

Kvinden blev behandlet for mindre skader, men umiddelbart er hun ikke kommet noget alvorligt til, siger Mads Hessellund. Den 37-årige mand er blevet sigtet for ikke at overholde sin vigepligt.