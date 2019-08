Cyklist påkørt: Kørt på sygehus til tjek for skader

AALBORG: En cyklist blev mandag morgen ved ni-tiden påkørt af en bilist ved Q8-tankstationen på Hobrovej i Skalborg i det sydlige Aalborg.

Det oplyser vagtchef Karsten Højrup Kristensen, Nordjyllands Politi.

- Cyklisten er blevet kørt på Aalborg Universitetshospital til et tjek for skader, forklarer vagtchefen.

Han har ikke yderligere oplysninger om hverken cyklist eller bilist på nuværende tidspunkt.

Mandag morgen var Nordjyllands Politi også tilstede ved et færdselsuheld i Brønderslev.

Her var to biler stødt sammen i Sølvgade i forbindelse med en vigepligtsforseelse. Her kom ingen til skade ved uheldet - udover bilerne, der fik en del buler.