Cyklist ramt af bil: Kvinde kørt på skadestuen

AALBORG:To mindre færdselsuheld i eftermiddagens tiltagende myldretidstrafik skabt en overgang en smule travlhed for betjentene fra Nordjyllands Politi.

Ved godt 15-tiden stødte en cyklist og en bilist sammen i krydset Karolinelundsvej-Østerbro.

En 36-årig kvinde fra Næstved kom kørende ad Østerbro mod vest. Hun kørte ud i krydset, hvor hendes bil blev ramt af en cyklist - en 55-årig kvinde fra Gug. Hun kom cyklende mod syd ad Karolinelundsvej.

- Ved sammenstødet væltede cyklisten og var muligvis kortvarigt bevidstløs, men hurtigt ved bevidsthed igen, da hun med ambulance blev kørt på skadestuen på Aalborg Universitetshospital til et tjek, fortæller vagtchef Karsten Højrup Kristensen, Nordjyllands Politi.

Kort efter - ved 16-tiden - indløb der melding om et mindre trafikuheld på Hadsund Landevej ud for det nye supersygehus i Aalborg Øst. Her var to biler impliceret i et mindre harmonikasammenstød.

- Der blev sendt ambulance og politi til stedet. Men umiddelbart blev der ikke meldt om alvorlig personskade, fortæller vagtchefen, der ved 16.15-tiden ikke havde yderligere detaljer om skadernes omfang eller de implicerede bilister.

Uheldene gav lidt kø på de to uheldssteder, men det blev hurtigt afviklet igen.