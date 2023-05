Cyklist ramt af uheld: Først blev han kørt ned - nu er hjulene væk

AALBORG:En cyklist slap med lettere skader og alle lemmer i behold, da han onsdag eftermiddag blev kørt ned af en lastbil i krydset mellem Langagervej og Humlebakken i Aalborg Øst.

Sådan gik det imidlertid ikke for hans cykel.

For selvom den efter uheldet blev placeret umiddelbart intakt og med politiets afspærringstape omkring sig i vejkanten, var den noget nær ubrugelig, da Nordjyskes fotograf kørte forbi uheldsstedet torsdag eftermiddag.

I vejkanten lå den nemlig efterladt uden sine hjul. Stellet var stadig bundet fast til et vejskilt med tape omkring sig, og både styr, pedaler og cykellygter sad fortsat fast på cyklen.

Noget tyder på, at lange fingre har været på spil i løbet af natten eller torsdag. En ting er dog sikkert; Gerningsmændene har ikke gjort sig til cykeltyve for et hurtigt lift hjem.

Både stel og cykellygter fik lov at blive på cyklen. Foto: Martin Damgård

Færdselsuheldet mellem cyklisten og lastbilen skete omkring klokken 14.15 onsdag eftermiddag, og flere politipatruljer og en ambulance blev sendt afsted i frygt for, at der kunne være sket noget alvorligt.

Cyklisten blev kørt med ambulance til skadestuen, men den første melding fra sygehuset lød, at manden var sluppet med mindre skrammer.

Cyklisten var formentligt kommet til at cykle over for rødt lys, da en lastbil satte i gang og ramte styret eller forhjulet på cyklen. Manden faldt af cyklen og hen ad asfalten, forklarede vagtchef ved Nordjyllands Politi Lau Larsen.