Da Erik blev opereret, sad kirurgen i den anden ende af rummet: - Det er da en kæmpe fordel

En af dem som kan se fordelen ved robotkirurgi er Erik Julsgaard.

Da han i november måned blev opereret for kræft, var det robotarme, styret af en hospitalets specialiserede kirurger, der foretog indgrebet. Robotarmene blev ført ind i kroppen gennem mindre huller, uden at det var nødvendigt for kirurgerne at åbne selve maven.

- Det er da en kæmpe fordel i stedet for at skulle skæres op. Hvis du skal skæres op, skal du syes sammen bagefter, og så kan der gå betændelse i såret. I stedet for har du kun fem små huller, siger Erik Julsgaard.

I dag har Erik Julsgaard kun et mindre ar tilbage fra operationen.

Siden 2008 har man på Aalborg Universitetshospital brugt robotter i forbindelse med kirurgiske indgreb, og nu får teknologien et løft med tre nye robotter.

De to af robotterne er allerede i gang med at operere, mens den sidste snart er klar.

To ud af de tre nye kirurgrobotter er allerede taget i brug. Foto: Torben Hansen

Giver nye muligheder

På hospitalet i Aalborg bliver robotter blandt andet brugt i forbindelse med operationer for nyre-, blære- og prostatakræft.

Ifølge cheflæge på urologisk afdeling på Aalborg Universitetshospital, Thomas Boserup Halphen, kommer de tre nye robotter til at give et markant løft.

- Det gør, at vi kan få den nyeste teknologi. Det gør også, at vi får en øget kapacitet, som er med til at sikre, at vi kan lave flere indgreb af samme slags, og vi kan også tage nye typer ind, siger han.

Der er flere fordele ved, at kirurgerne bruger robotter i deres arbejde, fortæller han.

- Robotkirurgi er en mere sikker operationstype i forhold til gammeldags åben kirurgi. Den er også mere sikker i forhold til kikkertkirurgi. På den måde får patienterne et mere effektivt forløb, de kommer hurtigere hjem og de får mindre blødning og færre smerter.

Thomas Boserup Halphen er cheflæge på urologisk afdeling på Aalborg Universitetshospital. Foto: Torben Hansen

Når det nye universitetshospital bliver taget i brug, vil alle hospitalets robotter blive samlet, og det vil ifølge cheflægen give unikke muligheder.

- Nu har vi fire state-of-the-art robotter, som er ens, og det giver en god effektivitet. Når vi flytter ud på det nye hospital, vil vi samle de fire robotter fysisk, og det vil give os mulighed for at samarbejde med de andre specialer. Der vil også være mulighed for at oplære hinanden og lære af hinanden.

Han understreger, at robotkirurgien er et felt i udvikling.

- Det er vurderet, at langt de fleste indgreb vil kunne laves med robotkirurgi i fremtiden, siger han.

Op i superligaen

To af de nye robotter er indkøbt af Region Nordjylland, mens den sidste er blevet doneret af Melsen Fonden, som også har finansieret en ph.d.

Regionsrådsformand Mads Duedahl (V) er meget tilfreds med nyerhvervelserne.

- Det er en helt fantastisk investering. At kunne investere 39 millioner i tre robotter, det er helt enestående. Det betyder også, at vi træder helt op i superligaen blandt de førende i forhold til robotteknologi, siger han.

- Teknologi er en vigtig del af det at udvikle vores sundhedssystem. Vi er presset på antallet af personale, så det er vigtigt, at vi hele tiden forbedrer alt, hvad der overhovedet kan forbedres, og her teknologi en vigtig del.

Med tilgangen af de nye robotter, tages to robotter af ældre dato ud af drift.