Da Maria manglede én ingrediens lige op til castingen til Den Store Bagedyst gik hun i panik

NØRRESUNDBY:Maria tastede panisk adressen ind på Google Maps. Hun stirrede på sin mobiltelefon og tvivlede på, at hun kunne nå i Bilka, inden de lukkede.

Mens panikken bredte sig i kroppen, prøvede Maria at koncentrere sig. Hun havde lige brugt den sidste flaske glukosesirup hjemme i køkkenet på at eksperimentere med en ny type glaze, som skulle pryde den kage, hun skulle have med til casting på Den Store Bagedyst dagen efter - i lørdags kl. 10.

Glazen var ikke blevet, som den skulle, men da Maria skulle til at starte forfra, opdagede hun, at hun var løbet tør for glukosesirup kl. 21.15 fredag aften.

Derfor var hun hastet i Netto og nu stod hun og stirrede skiftevis på sin mobiltelefon og på flaskerne med sirup. Der var både lys og mørk, men ingen glukosesirup.

Marias hjerne fandt på løsningsforslag og kasserede dem i samme tempo. Hun kunne køre ud til sin svigerinde, der også er glad for at bage. Hun ville sikkert have noget glukosesirup liggende. Men havde hun nok? Og køreturen på 40 kilometer ville betyde, at Maria først ville blive færdig med kagen midt om natten, og så ville hun skulle møde op til casting i seriøst søvnunderskud. Tanken lød ikke speciel rar.

Hun kunne selvfølgelig finde på et helt andet overtræk, men lysten til at eksperimentere var forsvundet efter det første mislykkede forsøg.

Derfor besluttede Maria sig for at spørge nogle fremmede om hjælp.

Hun gik ind i den lokale Facebook-gruppe "Nørresundby" og skrev, at hun var havnet i en desperat situation og havde brug for hjælp.

Maria kunne ikke skjule sine følelser, da glazen kiksede. Privatfoto

Kom bare og hent

Mens Marias hjerne kørte på højtryk og benene automatisk gik mod udgangen, skrev hun opslaget.

"Hjælp en desperat kvinde😅

Jeg skal til casting på den store bagedyst i morgen kl. 8 og har lige fundet ud af at jeg er løbet tør for glukosesirup! Og det skal jeg bruge cirka 100 gram af....

Mon der er en venlig sjæl der vil sælge lidt?

Nu her i aften! Ikke først i morgen.

Skal bruge det hurtigst muligt!"

Før Maria var nået ud af butikken, var der allerede flere, som havde tilbudt både lys og mørk sirup og lige præcis glukosesirup, som hun manglede.

Hun kørte hen til en kvinde i Nørresundby, hvor hun kunne hente en hel flaske af det eftertragtede sirup.

Maria ville ellers gerne betale de 22 kroner, som flasken koster i supermarkedet, men det kunne der ikke være tale om. Hun blev sendt afsted med en flaske sirup i hånden og et held og lykke med hendes casting.

Ikke en overraskelse

Et par dage efter en stressende aften og en veloverstået casting er Maria Wittrock Christoffersen glad for, at hun spurgte om hjælp.

Hun har gentagne gange set folk efterlyse bortløbne kæledyr eller flyttekasser og har gang på gang set, at andre lokale stod på spring for at hjælpe.

- Selv om jeg har set, hvordan andre har fået hjælp, var det alligevel overvældende, hvor meget støtte der var, siger hun til NORDJYSKE.

Hendes opslag har fået mere end 50 kommentarer, og hun har også modtaget adskillige privatbeskeder fra folk, der havde sirup stående, som hun måtte få.

Det overrasker heller ikke stifteren af gruppen Birgit Kruuse, som siden 2017 har brugt sin fritid på at administrere gruppen og facilitere debatten.

- Jeg bliver stadig overrasket over, hvor meget og hvor hurtigt folk står klar til hjælpe hinanden.

- Det gør mig glad at se, hvor mange, der står klar med en hjælpende hånd, og folk taler generelt pænt til hinanden, fordi de kan risikere at møde hinanden i Netto, siger Birgit Kruuse.

At lokale fællesskaber trives digitalt. skyldes ifølge Anja Jørgensen, som forsker i territoriel sammenhængskraft , lokale fællesskaber og naboskaber på Aalborg Universitet, at de gør det nemt at deltage.

- Det er uforpligtende og hurtigt, og det giver samtidig en følelse af medlevenhed og en følelse af social tilhørighed, siger hun til NORDJYSKE.

Hun forklarer, at de digitale fællesskaber ikke kan erstatte de fysiske, som findes i borgerforeninger og idrætsforeninger, men de kan køre sideløbende og måske aktivere flere borgere.

- Det digitale er godt, fordi vi godt kan have perioder i vores liv, hvor man er mere eller mindre interesserede i, hvad der foregår lokalt, og her kan man vælge til og fra, fordi det ikke er så forpligtende.

- Og det giver os en kvalitet i det fælles liv, vi har, siger hun.

Begyndte at bage for at få tankerne på plads

Marias passion for bagværk og kager er forholdsvis ny. Sidste år til påske brugte Maria påskeferien på at bage en kage. Da hun var færdig blev hun overrasket over, hvor nemt det var at bage en kage, som både var flot og smagte fantastisk.

Senere på året begyndte Maria og hendes kæreste i et langt og slidsomt fertilitetsforløb for at få deres andet barn, og Maria mærkede, at det hjalp hende at koncentrere sig om at bage, og siden er bageriet gået fra at være en privat ting til at være noget, hun gerne deler ud af.

- Jeg kunne mærke, at jeg fik afløb for mange af mine tanker ved at bage. Det gav mig en ro, og så er min interesse langsomt vokset i takt med, at jeg er blevet bedre.

- Jeg arbejder som sygeplejerske, og mine kolleger vil altid gerne spise det, jeg laver, og jeg synes bare, det er fantastisk at bage og se folk blive glade, siger Maria Wittrock Christoffersen.

Maria Wittrock Christoffersen bager tit med sin datter. Det seneste halvandet år, har Maria og hendes kæreste været i fertilitetsbehandling for at få barn nummer to. Privatfoto.

Drømmen om bagedysten

Hendes venner og veninder har også nydt godt af, at Maria altid står klar til at bage til børnefødselsdage og familiefester. Og det var også dem, der havde truet hende med at melde hende til Den Store Bagedyst, hvis ikke hun selv gjorde det.

Og selv om Maria blev vældig stresset op til den første audition, håber hun, at hendes personlighed er lige det, som casterne til programmet leder efter.

- De lagde meget vægt på, at man bare skulle være sig selv. Her i starten leder de ikke nødvendigvis efter de bedste bagere, men efter personligheder til programmet, siger Maria Wittrock Christoffersen.

Maria fik tirsdag besked om, at hun er gået videre til den sidste castning, hvor hun sammen med 23 andre skal bage foran de rigtige bagedystdommere.

- Det havde jeg slet ikke forventet, men det er godt nok nervepirrende, siger Maria Wittrock Christoffersen.

Du kan følge hendes kageeventyr på hendes Instagram-profil her, og se flere af hendes kage-kreationer i galleriet herunder.