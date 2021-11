Dårlig klimanyhed til Aalborg: Det er dybt nedslående

AALBORG:Mens du læser de her linjer, så bliver der futtet store mængder kul af på Nordjyllandsværket, for at fjernvarmeforbrugerne i Aalborg kan holde varmen.

Men kommunen havde håbet på, at kulbjergene på Nordjyllandsværket, der står for omkring 60 procent af fjernvarmen, kunne forsvinde før planlagt ved udgangen af 2028, så den sorte energi kunne blive afløst af grøn energi fra 2025, og man dermed kunne få en betydeligt lavere CO2-udledning i Aalborg Kommune.

Det var en reel mulighed, hvis regeringen ville bidrage med 418 mio. kr. til en hurtigere udfasning af kul til fordel for investering i grønne energiformer som bl.a. et havvandsvarmepumpeanlæg i Limfjorden. Men nu har Aalborg Kommune fået svar, og det har fået humøret ned i kulkælderen.

Afslag

- Ministeriet (Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, red.) har i fredags meddelt os, at de ikke agter at arbejde videre med en plan om en tidligere udfasning af kul, siger miljø- og energirådmand Lasse P. N. Olsen (EL).

Han undrer sig over afslaget, da en tidligere udfasning af kul på Nordjyllandsværket, som kommunen ejer og som leverer 60 procent af fjernvarmen i Aalborg ifølge beregninger fra Nordjyllandsværket kan give reduktion af CO2-udslippet på mindst 3,3 mio. tons ved at fremskynde udfasningen af kul fra 2028 til 2025.

- Dybt nedslående

- Det er dybt nedslående og også overraskende. Vi har brugt rigtig lang tid på at være i dialog med skiftende regeringer, ministerier og styrelser, siger Lasse P. N. Olsen.

Så sent som i slutningen af oktober i år anbefalede Klimarådet ellers en fremrykket kuludfasning af kul på Nordjyllandsværket.

- Klimarådets første anbefaling til, hvad man kan lave i forhold til 2025 det er Nordjyllandsværket. Jeg synes da, at de bør lytte til Klimarådet.

Begrundelse

Begrundelsen er bl.a., at kuludfasningen vil ske alligevel bare lidt senere.

- Det er selvfølgelig rigtigt. Men man må også huske på, at klimabelastningen ikke sådan noget, der bliver nulstillet hvert år. Det er den samlede mængde i atmosfæren, der betyder noget.

Rådmanden håber dog stadig på, at regeringen kommer på andre tanker.

- Det betyder ikke, at alt håber er ude, for der skal være et forhandlingsforløb i Folketinget. Regeringen må jo komme med en plan for, hvordan de så har tænkt sig at nå den 2025 målsætning, som Folketinget har fastsat for et halvt år siden.

Overraskede

Hos politikere og embedsmænd har der i Aalborg været en forventning om, at regeringen ville udskrive en check på 418 mio. kr.

- Det er det klare indtryk, at vi har haft. Derfor er jeg overrasket over det, og det er jeg absolut ikke den eneste, der er, siger rådmanden.

Tilbage i maj sagde klimaminister Dan Jørgensen dog bl.a. til Nordjyske, at det ikke umiddelbart var regeringens politik al den stund, at det er en meget dyr løsning samt, at man andre steder i landet har man klaret en omlægning uden støtte.