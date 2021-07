Dårligt nyt for kommende studerende: Så meget er priserne steget

AALBORG:Om lidt får tusindvis af unge tildelt en plads på en videregående uddannelse, og derefter går den vilde jagt ind på en billig studielejlighed.

Men i Aalborg kan det blive svært at få råd til en lejebolig, hvis man vil bo alene. Priserne på etværelseslejligheder i Nordjyllands største studieby er nemlig steget med hele 14 procent på blot ét år, mens stigningerne i de andre store studiebyer er beskedne.

Det viser nye tal fra BoligPortal, som er landets største udbyder af lejeboliger.

For meget og for stort

Ifølge Anders Hyldborg, som er administrerende direktør for BoligPortal, har udviklingen flere årsager.

I Aalborg stiger både udbud og efterspørgsel, men udbuddet kan ikke helt følge med. Heller ikke selvom der har været fuld fart på byggeriet i de seneste år.

Det skyldes blandt andet, at man i de store byer - herunder Aalborg - har koncentreret sig om at bygge store lejeboliger på tre, fire eller fem værelser. Og det har været med til at skævvride markedet, forklarer Anders Hyldborg.

- Man har nok bygget for meget - og for stort, siger han og fortsætter:

- Den generelle efterspørgsel i Aalborg er høj, og tomgangen (andelen af udbudte lejeboliger, der står tomme, red.) er også faldet på de små boliger. Det betyder, at kvadratmeterprisen stiger stille og roligt.

Snart er der studiestart, men der bliver kamp om Aalborgs etværelseslejligheder. Arkivfoto: Michael Koch

Derudover holder byens nybyggede etværelseslejligheder - i modsætning til tilsvarende boliger i de andre store byer - det generelle kvadratmeterniveau, og i nogle tilfælde bliver der endda bygget små studieboliger, der er større end de gennemsnitlige.

- Men i første omgang skyldes stigningen den store efterspørgsel, og det er jo meget positivt for Aalborg og et tegn på, at urbaniseringen stadig er i fuld gang, siger Anders Hyldborg, der dog understreger, at de 14 procent er "et øjebliksbillede", som man skal tage med forbehold.

Andre løsninger

For de studerende, der ønsker at bo alene, er prisstigningen en dårlig nyhed. Men ifølge Anders Hyldborg vil efterspørgslen - og dermed priserne - blot fortsætte i én retning: opad. Derfor er hans bedste råd til de unge, der snart begynder på studierne og er på udkig efter en lille og billig studiebolig i Aalborg, at de bør overveje andre løsninger.

For de risikerer at komme til at lede længe.

- Det er et faktum, at man længe har bygget for stort. Og det kan tage lang tid, før der bliver rettet op på det. Til gengæld er der rigtig fine tilbud, hvis man har lyst til at bo med andre og dele de økonomiske forpligtelser, siger han.