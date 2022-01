Dagen derpå: Sådan ser Nordjylland ud i 2022

AALBORG:Nytårsdag anno 2022 var en diset én af slagsen. Alt var gråt-i-gråt, men lad os krydse fingre for, at det ikke skal være gennemgående for det kommende år.

Det nye års komme blev i hvert fald fejret med manér i det nordjyske. Og vor fotograf kan med et slet skjult smil konstatere, at de "klassiske" nytårsløjer stadig lever hér og dér.

Således bød Aalbæk på barberskum og toiletpapir i bybilledet, ligesom en enkelt flagstang havde fået Dannebrog suppleret med et udtjent juletræ.

Barberskummet - og ikke mindst konfettispray - var også fundet frem i Frederikshavn, hvor Power People i nattens løb havde fået facaden dekoreret.

I Aalborg noterede vor udsendte sig, at der i gadebilledet sås to slags mennesker: Dem, der skulle lufte sig selv, og dem, der henter og bringer mad for andre.