Dalle Valle har lukket og fyret alle ansatte

AALBORG:Op mod 300 medarbejdere hos de landsdækkende restaurantkæder Dalle Valle og Café A er fyret med øjeblikkelig virkning. Det bekræfter Niels Rønnebech, bestyrelsesformand for Café A og Dalle Valle, skriver B.T.

- Det er korrekt, at Dalle Valle og Café A ikke har nogen ansatte lige nu. Vi kæmper for at få vores virksomhed til at overleve. Vi er gået fra at have en kæmpe daglig omsætning til at have nul, siger Niels Rønnebech til B.T.

Det er coronakrisen, som har ført til lukningen. Restaurantkæderne Dalle Valle og Café A, som er stiftet og ejet af Susli Mustafa Bayram, mener ikke, at regeringens hjælpepakker er nok til at redde de 300 job.

Selskaberne bag Dalle Valle og Café A, Bayramoglu Holding og Musavvir Holding, kom i seneste regnskabsår ud med et samlet underskud på 14 mio. kr. De to selskaber havde en samlet egenkapital på 36 mio. kr, skriver finans.dk.

Dalle Valle har en afdeling i forretningscentret Friis i Aalborgs midtby