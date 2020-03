Dalle Valle i Aalborg konkurs

AALBORG:Kæden bag Dalle Valle og Cafe A begærer 13 af deres 35 restauranter konkurs, og det går blandt andet ud over Dalle Valle i Aalborg. Det bekræfter bestyrelsesformand Niels Rønnebeck til Ekstra Bladet.

Lukningen af restauranterne sker efter, at restauranterne i en længere periode har holdt lukket på grund af coronakrisen og dermed ikke haft nogen indtjening.

- Det var et spørgsmål om, hvad vi kunne kapere og få igennem den her krise. Vi står tilbage med 22 restauranter, som vi er ved at prøve at lave en finansieringsplan for, siger han til Ekstra Bladet.

Udover Aalborg lukker der også butikker i Kolding, Hillerød, og Aarhus.

Alle medarbejdere i kæden blev fyret tirsdag i sidste uge.

Dalle Valle har restauranter over hele landet, hvor de blandt andet tilbyder buffet i overkommelig prisklasse. I Aalborg har restauranten ligget centralt i byen i Friis Shoppingcenter.