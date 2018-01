Damp skabte frygt for brand i butik

GUG: Et defekt rør i et køleanlæg i en butik i Gug skabte mandag eftermiddag frygt for brand.

Ved 17.30-tiden sprang røret i en tom butik ved vejkrydset Gugvej-Fælledvej, og da varmt vandt løb ud på taget, opstod der kraftig damp.

Det fik naboer til at frygte, at butikken var ramt af brand, så Nordjyllands Beredskab blev alarmeret.

Men der var altså ingen brand, og beredskabsfolkene fik tilkaldt ejeren af butikken, som så fik fat i skadesservice.

Beredskabet roser naboerne for deres hurtige reaktion:

- Dermed fik de forhindret en større vandskade, forklarer indsatsleder Jakob Schmidt fra Nordjyllands Beredskab.